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    Смертельна ДТП на Київщині: загинув 19-річний хлопець, якого везли у багажнику

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    На Київщині у ДТП потрапило авто з п&rsquo;яним підлітком за кермом і 7 пасажирами - Смертельна ДТП на Київщині: загинув 19-річний хлопець, якого везли у багажнику
    На Київщині у ДТП потрапило авто з п’яним підлітком за кермом і 7 пасажирами
    Фото: Нацполіція

    Водій та іще шестеро пасажирів, серед яких дві дівчини, перебувають зараз у лікарні

    У Київській області в аварію потрапив легковик, за кермом якого був п’яний підліток, в салоні шестеро пасажирів, а ще один — у багажнику. Останній загинув.

    Про це повідомили в поліції Київщини.

    Інцидент стався у місті Миронівка на святкуванні дня народження. За попередніми даними, 17-річний студент місцевого закладу декілька днів тому купив автомобіль і «схоже, вирішив похизуватися перед друзями, не маючи водійського посвідчення».

    «Свої сили не розрахував. Будучи вже на підпитку (1.25 промілле), у компанії іще шістьох друзів у салоні вирішив «прокататися», — йдеться у повідомленні.

    У підсумку хлопець не впорався з керуванням і протаранив паркан приватного будинку, його занесло до бетонного колодязя, після чого авто перевернулось.

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    Смертельна ДТП на Київщині: загинув 19-річний хлопець, якого везли у багажнику
    Смертельна ДТП на Київщині: загинув 19-річний хлопець, якого везли у багажнику
    Смертельна ДТП на Київщині: загинув 19-річний хлопець, якого везли у багажнику
    Фото: Нацполіція

    «19-річний хлопчина, що перебував у багажнику, загинув на місці, водій та іще шестеро пасажирів, серед яких дві дівчини, перебувають зараз у лікарні», — розповіли в поліції.

    За цим фактом порушили справу за статтею 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу.

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