Смертельна ДТП на Київщині: загинув 19-річний хлопець, якого везли у багажнику
Водій та іще шестеро пасажирів, серед яких дві дівчини, перебувають зараз у лікарні
У Київській області в аварію потрапив легковик, за кермом якого був п’яний підліток, в салоні шестеро пасажирів, а ще один — у багажнику. Останній загинув.
Про це повідомили в поліції Київщини.
Інцидент стався у місті Миронівка на святкуванні дня народження. За попередніми даними, 17-річний студент місцевого закладу декілька днів тому купив автомобіль і «схоже, вирішив похизуватися перед друзями, не маючи водійського посвідчення».
«Свої сили не розрахував. Будучи вже на підпитку (1.25 промілле), у компанії іще шістьох друзів у салоні вирішив «прокататися», — йдеться у повідомленні.
У підсумку хлопець не впорався з керуванням і протаранив паркан приватного будинку, його занесло до бетонного колодязя, після чого авто перевернулось.
«19-річний хлопчина, що перебував у багажнику, загинув на місці, водій та іще шестеро пасажирів, серед яких дві дівчини, перебувають зараз у лікарні», — розповіли в поліції.
За цим фактом порушили справу за статтею 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу.