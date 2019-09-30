Смертельна ДТП на Київщині: загинув 19-річний хлопець, якого везли у багажнику



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На Київщині у ДТП потрапило авто з п’яним підлітком за кермом і 7 пасажирами Фото: Нацполіція

Водій та іще шестеро пасажирів, серед яких дві дівчини, перебувають зараз у лікарні

У Київській області в аварію потрапив легковик, за кермом якого був п’яний підліток, в салоні шестеро пасажирів, а ще один — у багажнику. Останній загинув.

Про це повідомили в поліції Київщини.

Інцидент стався у місті Миронівка на святкуванні дня народження. За попередніми даними, 17-річний студент місцевого закладу декілька днів тому купив автомобіль і «схоже, вирішив похизуватися перед друзями, не маючи водійського посвідчення».

«Свої сили не розрахував. Будучи вже на підпитку (1.25 промілле), у компанії іще шістьох друзів у салоні вирішив «прокататися», — йдеться у повідомленні.

У підсумку хлопець не впорався з керуванням і протаранив паркан приватного будинку, його занесло до бетонного колодязя, після чого авто перевернулось.

«19-річний хлопчина, що перебував у багажнику, загинув на місці, водій та іще шестеро пасажирів, серед яких дві дівчини, перебувають зараз у лікарні», — розповіли в поліції.

За цим фактом порушили справу за статтею 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу.