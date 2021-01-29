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    На Київщині рятувальники витягують автівки зі снігових пасток (фото, відео)

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    У Баришівському районі&nbsp;рятувальники витягли &laquo;швидку&raquo; зі снігової пастки&nbsp; - На Київщині рятувальники витягують автівки зі снігових пасток (фото, відео)
    У Баришівському районі рятувальники витягли «швидку» зі снігової пастки 
    Фото: ДСНС

    Рятувальники надали допомогу вантажівка та автомобілю екстреної допомоги

    У Київській області рятувальники надають допомогу водіям на засніжених дорогах.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Так, 28 січня о 22:10 до оперативно-диспетчерської служби Баришівського району надійшло повідомлення про те, що в с. Сезенків застряг автомобіль екстреної медичної допомоги, який прямував на виклик.

    На місце виклику було направлено рятувальників 24 ДПРЧ смт Баришівка.

    За допомогою троса та автомобіля підвищеної прохідності рятувальники витягли автомобіль зі снігової пастки на проїжджу частину.

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    На Київщині рятувальники витягують автівки зі снігових пасток (фото, відео)
    На Київщині рятувальники витягують автівки зі снігових пасток (фото, відео)
    На Київщині рятувальники витягують автівки зі снігових пасток (фото, відео)

    Того ж дня до оперативно-диспетчерської служби Таращанського району надійшло повідомлення,що вантажний автомобіль Volvo на автодорозі с. Калинове-Тараща з’їхав у кювет.

    Рятувальниками було здійснено буксирування вантажівки за допомогою зчеплення тросом та витягнуто зі снігового перемету на придатну для проїзду ділянку дороги.

    28 січня о 10:43 до оперативно-диспетчерської служби Володарського району надійшло повідомлення про допомогу в буксируванні вантажного автомобіля, який внаслідок негоди з’їхав із проїжджої частини, тим самим перегородивши частину дороги та перешкоджав проїзду транспортних засобів.

    Рятувальниками було залучено допоміжну техніку підвищеної прохідності - лісовоз на базі ЗІЛ-131. За допомогою лебідки вантажівку було відбуксирувано на проїжджу частину.

    За прогнозом синоптиків, протягом доби 29 січня погода в Україні погіршиться. Очікуються сильні снігопади і вітер.

    Теги: ДСНС дороги Київщина автомобіль рятувальники снігопад
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