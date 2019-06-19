Смертельне пірнання за раками: зі ставка на Київщині дістали тіло чоловіка



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Рятувальники дістали загиблого з водойми Фото: ДСНС

Троє товаришів ловили раки і один із них потонув

У вівторок, 18 червня, о 15:33 до оперативно–диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про те, що в с. Томилівка в місцевому ставку виявлено тіло чоловіка 1984 року народження. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

До місця виклику було направлено черговий караул 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Біла Церква.

По прибуттю на місце події, рятувальники встановили, що троє товаришів пішли до місцевого ставка ловити раків, після занурення під воду один з них тривалий час не піднімався з води, тому знайомі викликали поліцію та рятувальників.

Рятувальники провели аварійно-рятувальні роботи з вилучення загиблого з водоймища.

Як повідомлялося, з початку 2019 року на території Київщини на водних об`єктах потонуло 60 осіб, а за минулий тиждень - 13.