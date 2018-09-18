Смертельне селфі: під Києвом загинув підліток-зачепер (фото)



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Спроба проїхати на даху електрички закінчилася смертю екстремала

Десятикласник заліз на електричку і отримав удар електрострумом

У Броварському районі Київської області загинув десятикласник, залізши на дах електрички, щоб прокататися і зробити селфі. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Хлопець загинув на місці від удару електрострумом.

Мати підлітка у шоковому стані. Розповідає, що син давно захоплювався небезпечним екстримом і пообіцяв їй покінчити з цим, але не встиг.

Як повідомлялося, минулого року у Києві при спробі проїхати на даху вагона метро між станціями «Лівобережна» і «Дарниця» загинув зачепер.

У червні цього року у Києві на одній із станцій метро підлітки-екстремали стрибнули із платформи на рейки перед прибуваючим поїздом. А у харківському метро хлопець їхав, стоячи між вагонами поїзда. У такий спосіб зачепер проїхав кілька станцій, потім вистрибнув на платформу та утік.