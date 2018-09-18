  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Смертельне селфі: під Києвом загинув підліток-зачепер (фото)

    • Розсилка
    <span>Спроба проїхати на даху електрички закінчилася смертю екстремала</span> - Смертельне селфі: під Києвом загинув підліток-зачепер (фото)
    Спроба проїхати на даху електрички закінчилася смертю екстремала

    Десятикласник заліз на електричку і отримав удар електрострумом

    У Броварському районі Київської області загинув десятикласник, залізши на дах електрички, щоб прокататися і зробити селфі. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Хлопець загинув на місці від удару електрострумом.

    Читайте також

    Мати підлітка у шоковому стані. Розповідає, що син давно захоплювався небезпечним екстримом і пообіцяв їй покінчити з цим, але не встиг.

    Як повідомлялося, минулого року у Києві при спробі проїхати на даху вагона метро між станціями «Лівобережна» і «Дарниця» загинув зачепер.

    У червні цього року у Києві на одній із станцій метро підлітки-екстремали стрибнули із платформи на рейки перед прибуваючим поїздом. А у харківському метро хлопець їхав, стоячи між вагонами поїзда. У такий спосіб зачепер проїхав кілька станцій, потім вистрибнув на платформу та утік.

    Читайте також
    діти селфі смерть потяг Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ