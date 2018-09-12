Сьогодні киянам покажуть фільм про розстріли на Інститутській



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У документальному проекті Aftermath VR: Euromaidan глядач крок за кроком повторює шлях протестувальників

12 вересня о 19:30 у київському кінотеатрі «Планета Кіно» відбудеться передпоказ української версії Aftermath VR: Euromaidan – проекту імерсивної студії New Cave Media про розстріли на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

У документальному проекті Aftermath VR: Euromaidan глядач крок за кроком повторює шлях протестувальників та дізнається про розстріли 20 лютого через оповідь наратора, архівні кадри, 360 інтерв’ю з очевидцями та знайомство зі сканованими артефактами часів Євромайдану. Частину артефактів для максимально достовірної розповіді про події надав Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності.

«Проект Олексія Фурмана і Сергія Полежаки не просто занурює глядача у найдраматичніший день Майдану, а вкотре нагадує ціну свободи. Завдяки цьому проекту тодішня вулиця Інститутська ретельно задокументована, що особливо важливо для спорудження Меморіалу Героям Небесної Сотні. Плануємо разом із авторами продовжити і розширити Aftermath VR: Євромайдан на інші локації Революції Гідності, аби представити його в експозиційному просторі майбутнього Музею Майдану», – каже Ігор Пошивайло, генеральний директор Національного музею Революції Гідності.

Прем’єра повної української версії запланована на листопад 2018 року – до 5-ї річниці Революції Гідності. Українська версія транслюватиметься у «Планеті Кіно» безкоштовно з 13 вересня.

Голосом української версії Aftermath VR: Euromaidan став радіоведучий та голова правління ГО «Громадське радіо» Андрій Куликов.

Коли: 12 вересня о 19:30

Де: м. Київ, проспект Степана Бандери, 34В, «Планета Кіно», 2-й кінозал.

Необхідна реєстрація.

Джерело: Вечірній Київ