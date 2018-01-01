Сьогодні не варто затримуватися допізна на роботі. Зміни у роботі нічного громадського транспорту

Тролейбуси № 92Н змінять рух, а № 93Н – не курсуватимуть

У ніч проти 24 січня, а саме: з 1:20 до 5:00, вносяться зміни в роботу нічних тролейбусів № 92Н, № 93Н у зв’язку з виконанням тросових робіт тролейбусної лінії на перетині проспекту Перемоги та вулиці Данила Щербаківського. Про це інформують в КП «Київпастранс», повідомляє «Главком». Зокрема:



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Тролейбуси № 92Н змінять рух, а № 93Н – не курсуватимуть

У ніч проти 24 січня, а саме: з 1:20 до 5:00, вносяться зміни в роботу нічних тролейбусів № 92Н, № 93Н у зв’язку з виконанням тросових робіт тролейбусної лінії на перетині проспекту Перемоги та вулиці Данила Щербаківського.

Про це інформують в КП «Київпастранс», повідомляє «Главком».

Зокрема:

тролейбусний маршрут № 92Н курсуватиме за схемою: залізничний вокзал «Південний» – просп. Перемоги – вул. Довженка – вул. О. Теліги – вул. Мельникова – вул. Оранжерейна – вул. Дорогожицька – вул. Вавілових – вул. Академіка Щусєва – вул. Стеценка – Інтернаціональна площа – вул. Гречка – вул. В. Порика – просп. Свободи;

із проспекту Свободи тролейбусний маршрут № 92Н курсуватиме так: вул. В. Порика – вул. Гречка – Інтернаціональна площа – вул. Стеценка – вул. Академіка Щусєва – вул. Мельникова – вул. В. Чорновола – Повітрофлотський проспект – залізничний вокзал «Південний».