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    ДТП паралізувала рух трамваїв швидкісної лінії (відео)

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    У результаті зіткнення автомобіль опинився на трамвайних коліях - ДТП паралізувала рух трамваїв швидкісної лінії (відео)

    У результаті зіткнення автомобіль опинився на трамвайних коліях

    фото: скріншот із відео

    Через ДТП затримується рух трамваїв № 1к, 3

    У понеділок, 6 грудня, на вул. Борщагівській у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Toyota та Mercedes. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    У результаті зіткнення одна з автівок опинилась на трамвайних коліях.

    Через ДТП зупинився рух трамваїв у напрямку центру Києва.

    Як повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс», затримується рух трамваїв № 1к, 3 на вул. Борщагівська/Повітрофлотський пр-т. в напрямку ст. Старовокзальна.

    На місце викликано поліцію.

    Як повідомлялося, 24 листопада на вул. Дмитрівській, 76 у Києві водій автомобіля Porsche заблокував рух трамваїв, запаркувавшись у габариті їхнього проїзду.

    18 листопада на вулиці Кирилівській у Подільському районі Києва сталося зіткнення легкового автомобіля з трамваєм. У результаті ДТП було заблоковано рух трамваїв у обох напрямках.

    Теги: ДТП Київ громадський транспорт водій автомобіль Київпастранс
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    ДТП паралізувала рух трамваїв швидкісної лінії (відео)