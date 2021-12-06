ДТП паралізувала рух трамваїв швидкісної лінії (відео)

У результаті зіткнення автомобіль опинився на трамвайних коліях

Через ДТП затримується рух трамваїв № 1к, 3

У понеділок, 6 грудня, на вул. Борщагівській у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Toyota та Mercedes. Про це повідомляє «Київ оперативний».

У результаті зіткнення одна з автівок опинилась на трамвайних коліях.

Через ДТП зупинився рух трамваїв у напрямку центру Києва.

Як повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс», затримується рух трамваїв № 1к, 3 на вул. Борщагівська/Повітрофлотський пр-т. в напрямку ст. Старовокзальна.

На місце викликано поліцію.

Як повідомлялося, 24 листопада на вул. Дмитрівській, 76 у Києві водій автомобіля Porsche заблокував рух трамваїв, запаркувавшись у габариті їхнього проїзду.

18 листопада на вулиці Кирилівській у Подільському районі Києва сталося зіткнення легкового автомобіля з трамваєм. У результаті ДТП було заблоковано рух трамваїв у обох напрямках.