ДТП паралізувала рух трамваїв швидкісної лінії (відео)
У результаті зіткнення автомобіль опинився на трамвайних коліях
Через ДТП затримується рух трамваїв № 1к, 3
У понеділок, 6 грудня, на вул. Борщагівській у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Toyota та Mercedes. Про це повідомляє «Київ оперативний».
У результаті зіткнення одна з автівок опинилась на трамвайних коліях.
Через ДТП зупинився рух трамваїв у напрямку центру Києва.
Як повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс», затримується рух трамваїв № 1к, 3 на вул. Борщагівська/Повітрофлотський пр-т. в напрямку ст. Старовокзальна.
На місце викликано поліцію.
Як повідомлялося, 24 листопада на вул. Дмитрівській, 76 у Києві водій автомобіля Porsche заблокував рух трамваїв, запаркувавшись у габариті їхнього проїзду.
18 листопада на вулиці Кирилівській у Подільському районі Києва сталося зіткнення легкового автомобіля з трамваєм. У результаті ДТП було заблоковано рух трамваїв у обох напрямках.