Сьогодні столицю продовжує «штормити»

Киянам радять триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев

У Києві до кінця доби 26 квітня очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Про це попередили в Українському гідрометцентрі. Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадує основні правила поводження в разі посилення вітру: усі вікна будинків щільно зачинити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти



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Киянам радять триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев

У Києві до кінця доби 26 квітня очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадує основні правила поводження в разі посилення вітру:

усі вікна будинків щільно зачинити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Нагадаємо, що 25 квітня у Києві теж були пориви вітру 15-18 м/с.

Як повідомлялося, 19 квітня із новозбудованого і нещодавно відкритого торгово-розважального центру SmartPlaza на проспекті Перемоги, 26 поблизу Київського політехнічного інституту вітром зірвало металевий лист перекриття.