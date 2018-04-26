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    Сьогодні столицю продовжує «штормити»

    Киянам радять триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев
    У Києві до кінця доби 26 квітня очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Про це попередили в Українському гідрометцентрі. Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадує основні правила поводження в разі посилення вітру: усі вікна будинків щільно зачинити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти
    • 26 Квiтня, 12:40
    • Розсилка

    Киянам радять триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев

    У Києві до кінця доби 26 квітня очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадує основні правила поводження в разі посилення вітру:

    • усі вікна будинків щільно зачинити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Нагадаємо, що 25 квітня у Києві теж були пориви вітру 15-18 м/с.

    Як повідомлялося, 19 квітня  із новозбудованого і нещодавно відкритого торгово-розважального центру SmartPlaza на проспекті Перемоги, 26 поблизу Київського політехнічного інституту вітром зірвало металевий лист перекриття.

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