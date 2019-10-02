Сьогодні у п’яти районах столиці пройдуть продуктові ярмарки (адреси)



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Сезонні ярмарки вже стали традиційними у Києві

На ярмарках киянам пропонується сільськогосподарська продукція

У середу, 2 жовтня, для більш повного задоволення потреб киян у сільськогосподарській продукції у столиці пройдуть сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації.

Так, сьогодні ярмарки відбудуться:

Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;

Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до ст. м. «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, вул. Анни Ахматової, 31;

Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, і, з іншої сторони, від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Електротехнічна 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»);

Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

Подільському районі – просп. Правди, 5-11.

Як повідомлялося, продуктові ярмарки у столиці триватимуть до кінця тижня.

Також на Віннниччині розпочалися осінні ярмарки.