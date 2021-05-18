Сьогодні вхід до столичних музеїв безкоштовний

Київська міська влада цьогоріч уперше офіційно проводить День відкритих дверей музеїв з безкоштовним відвідуванням

Сьогодні, 18 травня, у Міжнародний день музеїв, у столиці уперше офіційно проходить День відкритих дверей музеїв, коли музейні заклади територіальної громади міста працюють безкоштовно для всіх категорій мешканців.

Як зазначила депутатка Київської міської ради, голова Постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха, це міжнародна практика, яка спрямована на популяризацію та відкритість культурних закладів міст світу.

Вона нагадала, що Київрада у лютому ухвалила рішення про проведення 18 травня Дня відкритих дверей музеїв, а також щодо безкоштовного відвідування муніципальних музеїв столиці для всіх категорій мешканців у цей день. На деякі категорії громадян безкоштовний вхід та знижки розповсюджуються протягом усього року.

«У нашому місті працюють унікальні музеї, найяскравіші та найцікавіші, у яких збережено історичну та культурну спадщину нашої нації. Тому давайте популяризувати нашу історію разом!» – зазначила Вікторія Муха.

Відповідно до рішення Київської міської ради, безкоштовне відвідування музейних закладів територіальної громади міста Києва та надання пільги в розмірі 50% від вартості вхідного квитка надаються для понад 20 категорій населення за умови пред’явлення відповідного посвідчення.

Також нагадаємо, що сьогодні в Києві відбувається серія заходів, присвячених відзначенню Міжнародного дня музеїв.

Правила відвідування музею під час адаптивного карантину: