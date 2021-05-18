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    Сьогодні вхід до столичних музеїв безкоштовний

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    У Києві популяризують музейні заклади міста - Сьогодні вхід до столичних музеїв безкоштовний
    У Києві популяризують музейні заклади міста
    Фото з відкритих джерел

    Київська міська влада цьогоріч уперше офіційно проводить День відкритих дверей музеїв з безкоштовним відвідуванням

    Сьогодні, 18 травня, у Міжнародний день музеїв, у столиці уперше офіційно проходить День відкритих дверей музеїв, коли музейні заклади територіальної громади міста працюють безкоштовно для всіх категорій мешканців.

    Як зазначила депутатка Київської міської ради, голова Постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха, це міжнародна практика, яка спрямована на популяризацію та відкритість культурних закладів міст світу.

    Вона нагадала, що Київрада у лютому ухвалила рішення про проведення 18 травня Дня відкритих дверей музеїв, а також щодо безкоштовного відвідування муніципальних музеїв столиці для всіх категорій мешканців у цей день. На деякі категорії громадян безкоштовний вхід та знижки розповсюджуються протягом усього року.

    «У нашому місті працюють унікальні музеї, найяскравіші та найцікавіші, у яких збережено історичну та культурну спадщину нашої нації. Тому давайте популяризувати нашу історію разом!» – зазначила Вікторія Муха.

    Відповідно до рішення Київської міської ради, безкоштовне відвідування музейних закладів територіальної громади міста Києва та надання пільги в розмірі 50% від вартості вхідного квитка надаються для понад 20 категорій населення за умови пред’явлення відповідного посвідчення.

    Також нагадаємо, що сьогодні в Києві відбувається серія заходів, присвячених відзначенню Міжнародного дня музеїв.

    Правила відвідування музею під час адаптивного карантину:

    • візит до музею можливий лише з одягненою захисною маскою;
    • перед входом адміністратор зобов’язаний провести температурний скринінг. Якщо температура відвідувача перевищує 37,2, музей змушений відмовити у відвідуванні;
    • важливо користування санітайзерами для рук.
    • необхідно дотримуватися дистанції у 1,5 м;
    • в експозиції музею можливе перебування з розрахунку один відвідувач на 4 кв. м;
    • необхідно зачекати своєї черги, якщо в музеї перебуває багато відвідувачів.
    Теги: Київ Київрада свята музеї
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    Сьогодні вхід до столичних музеїв безкоштовний