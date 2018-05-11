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    Сьогодні ярмарки відбудуться у восьми районах Києва (адреси)

    • Сьогодні, 10:58
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    На ярмарках передбачено продаж сільськогосподарської продукції

    Сьогодні, 11 травня, у столиці будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

    Отже, ярмарки відбудуться у:

    • Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
    • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
    • Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алма-Атинська, 64-74;
    • Печерському районі – перетин вулиць Л. Первомайського та І. Мечникова, пров. Виноградний, 4-6;
    • Подільському районі – пров. Полковий (в межах вулиць Білицької та Полкової), вул. Світлицького, 33;
    • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
    • Солом’янському районі – вул. П. Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Мартиросяна);
    • Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16-20.

    Нагадаємо, ярмарки у Києві тривають з 8 по 13 травня.

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