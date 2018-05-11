Сьогодні ярмарки відбудуться у восьми районах Києва (адреси)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На ярмарках передбачено продаж сільськогосподарської продукції

Сьогодні, 11 травня, у столиці будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

Отже, ярмарки відбудуться у:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;

Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алма-Атинська, 64-74;

Печерському районі – перетин вулиць Л. Первомайського та І. Мечникова, пров. Виноградний, 4-6;

Подільському районі – пров. Полковий (в межах вулиць Білицької та Полкової), вул. Світлицького, 33;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;

Солом’янському районі – вул. П. Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Мартиросяна);

Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16-20.

Нагадаємо, ярмарки у Києві тривають з 8 по 13 травня.