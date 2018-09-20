Сьогодні з кранів жителів Оболоні потече брудна вода



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Під час промивки Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану

У зону робіт потраплять мережі по восьми вулицях Оболоноського району

У ніч з 20 на 21 вересня, згідно із щорічним графіком, «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі.

У зону робіт потраплять мережі по:

вул. Йорданська,

вул. Архипенка,

вул. Приозерна,

вул. Прирічна,

вул. Тимошенка,

просп. Героїв Сталінграда,

просп. Оболонський,

просп. Малиновського.

Профілактична промивка буде проводитися сьогодні вночі з 01:00 до 05:00. Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуарів чистої води № 2, 3 на насосній водопровідній станції «Оболонь-1».

«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - йдеться в повідомленні компанії.

«Київводоканал» звертає увагу на те, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода, у тому числі у резервуарах, не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.