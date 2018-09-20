Сьогодні з кранів жителів Оболоні потече брудна вода
-
Розсилка
У зону робіт потраплять мережі по восьми вулицях Оболоноського району
У ніч з 20 на 21 вересня, згідно із щорічним графіком, «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі.
У зону робіт потраплять мережі по:
- вул. Йорданська,
- вул. Архипенка,
- вул. Приозерна,
- вул. Прирічна,
- вул. Тимошенка,
- просп. Героїв Сталінграда,
- просп. Оболонський,
- просп. Малиновського.
Профілактична промивка буде проводитися сьогодні вночі з 01:00 до 05:00. Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуарів чистої води № 2, 3 на насосній водопровідній станції «Оболонь-1».
«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - йдеться в повідомленні компанії.
«Київводоканал» звертає увагу на те, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода, у тому числі у резервуарах, не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.