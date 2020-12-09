«Солідарна молодь» та Фонд Порошенка готують новорічну акцію для дітей з особливими потребами

Цьогоріч акцію з подарунками до свят проведуть для дітей з особливими потребами по всій Україні

Депутат Київської міської ради від «Європейської солідарності», голова комісії Київради з питань охорони здоров’я Марина Порошенко завітала на зустріч з учасниками з’їзду громадського об’єднання «Солідарна молодь».

Марина Порошенко зазначила, що у повсякденному житті разом з представниками молодіжки «Європейської солідарності» реалізується дуже багато проєктів, зокрема для підтримки дітей та людей, які потребують допомоги.

«Ми разом робимо дуже багато корисних речей. А до свят ми з вами ще трошки попрацюємо ангелами-охоронцями. Проєкт, який народився більше року тому – це свято-бокси чи свято-кошики, які ми вже домовилися цього року знову робити спільно. Це вже стало традицією. Така спадкоємність та багаторічна тривалість наших проєктів – це дуже по-європейськи. Ця традиція прийшла до нас з Європи, і мені дуже приємно, що саме європейські традиції ви пропагуєте і реалізуєте по всій Україні. Це ті речі, які об’єднують», – сказала Марина Порошенко.

Вона також розповіла, що цьогоріч акцію з подарунками до свят проведуть для дітей з особливими потребами по всій Україні.

«Цього року благодійна акція «свято-бокс» відбуватиметься не тільки у Києві, а й прийде святом до осель і в Дніпрі, і в Одесі, і у Львові. Це дуже правильно. Це вже такий всеукраїнський системний підхід, коли ми показуємо, що «Європейська солідарність» і наша молодіжна організація «Солідарна молодь» є по всій Україні. І це наша гордість», – зазначила Порошенко.

«Ми в першу чергу зробимо Різдвяне свято для дітей з інвалідністю. Всі ці свято-бокси будуть адресні, тобто дитина не просто отримає стандартний набір смаколиків або іграшок. А це буде залежати від її уподобань, віку, статі та її здібностей. Я буду дуже щаслива, якщо ми разом з вами прийдемо до інклюзивно-ресурсних центрів, де дітки отримують розвивальну допомогу і навчаються, і вручимо ці кошики кожному в ручки», – додала Марина Порошенко.

За її словами, такі подарунки та увага дуже запам’ятовуються. «Ви побачите ці очі – це чудові діти, вони роблять наш світ кращим, дають нам можливість дбати про них і відчувати себе комусь потрібними. Те, що ми можемо для них зробити, робить нас сильнішими, впевненішими в тому, що ми виховуємо майбутнє цієї країни», – додала вона.

Марина Порошенко зазначила, що нинішня молодь – це покоління, яке зараз вчиться брати на себе відповідальність за країну. «Я впевнена, що передаючи саме в такі руки майбутнє нашої країни, ми можемо бути впевненими, що в майбутньому вже не буде таких помилок, як півтора роки тому», – сказала вона.