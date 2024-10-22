Соратник Порошенка йде з високої посади після корупційного розслідування журналістів

Прокопів заявив, що «готовий до перевірки» правоохоронних органів, якщо вони вбачатимуть у його діях правопорушення

Заступник голови Київської міської державної адміністрації та голова фракції «Європейська Солідарність» Володимир Прокопів написав заяву на звільнення з посади після розслідування журналістів Bihus info.

Посадовець заявив, що «за посаду заступника голови КМДА ніколи не тримався». Він також сказав, що «готовий до перевірки» правоохоронних органів, якщо вони вбачатимуть у його діях правопорушення.

«Про причини зацікавленості мною, як голова найбільшої фракції у Київраді, розумію. Працюю далі», – прокоментував він.

Нагадаємо, сьогодні вранці мер Києва Віталій Кличко звернувся до правоохоронних і антикорупційних органів, аби вони перевірили факти, викладені журналістами-розслідувачами Bihus Info щодо заступника голови КМДА Володимира Прокопіва. Також Кличко наголосив, що на час перевірки, задля її обʼєктивності, відсторонить Прокопіва від виконання обовʼязків заступника голови КМДА із самоврядних повноважень.

Володимир Прокопів – депутат Київради з 2014 року, очільник фракції «Європейська Солідарність». Півтора року очолював земельну комісію (2014-2015), також був секретарем міської ради (2015-2019), а пізніше став одним із заступників Віталія Кличка (з 2021). У міську раду Прокопів прийшов з бізнесу, також багато років був помічником народних депутатів, в т.ч. Петра Порошенка. До влади він потрапив вже небідною людиною: родина мала будинок і квартиру в столиці, нові автівки, кошти на рахунках і т.д.

Варто зазначити, що заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Прокопів представляє у Київраді «Європейську солідарність». Як повідомлялося, у фінансових звітах «Європейської солідарності» (ЄС) було виявлено понад 140 контрагентів, яким вона платила державні кошти. Однак ймовірні зв’язки із партією встановлено із 15 товариствами, які протягом семи років отримали понад 167 млн грн від ЄС.

Раніше повідомлялося. що родичі заступника Кличка Володимира Прокопіва придбали багато комерційної та житлової нерухомості за роки його роботи в Київраді та КМДА. Однак, хронологія та спосіб появи цих активів, як і джерела фінансування, «подекуди під питанням», про що йдеться першій частині розслідування Bihus.Info. Як зʼясували журналісти, першу партію нерухомості в столиці скупив тесть Прокопіва – Андрій Штурмай. Теща Прокопіва – Стелла Штурмай – стала власницею приватного будинку в Котеджному містечку «Нова Ходосівка». Окрім того нерухомістю володіє дружина Прокопіва – Віра. На неї особисто оформлене величезне комерційне приміщення в ЖК Теремки. Також на дружину зареєстроване ТОВ «ВП Груп». На другий день повномасштабного вторгнення компанія вклалася в будівництво ЖК Сігнечер, нині найдорожчого комплексу в усій столиці. Найсвіжіша покупка – це ще одне комерційне приміщення на 70 кв.м. у ЖК Метрополь, також в центрі міста. Його компанія Віри Прокопів придбала навесні цього року, зі слів заступника Кличка – за 3 млн грн. Сам Прокопів переконує, що «є експертом в нерухомості та просто вміє правильно торгуватися».

Окрім того, двоє друзів заступника голови КМДА Володимира Прокопіва через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об’єктів нерухомості, які раніше належали місту. Про це йдеться в другій частині розслідування Bihus.Info. Мова про Олександра Поштарюка та Андрія Стеценка. За збігом обставин, перед тим як почати отримувати у власність тепер уже колишнє комунальне майно, вони відзначилися тим, що допомогли родині Прокопіва задешево отримати елітне житло.