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В якому районі Києва найлегше дихати: моніторинг якості повітря

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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В якому районі Києва найлегше дихати: моніторинг якості повітря
фото: glavcom.ua

Радіаційний фон у всьому місті у нормі

Станом на 08:00 21 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 27 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 43.1 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 17 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 28.8 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 30.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 502.8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 14.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 6.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.115 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 26 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 33.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 17 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 24.6 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 39.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 450 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 9.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 17.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.116 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 38 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 87.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 35.3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 61 мкг/м3;
діоксид азоту – 56 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
діоксид сірки – 3.7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
оксид вуглецю – 1103.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
озон – 2.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
оксид азоту – 149.8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
Радіаційний фон становить 0.115 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 32 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 23.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 18.4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 21.8 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 55.5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 5.9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 912 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 2.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – дані станом на 08:00 відсутні;
  • оксид азоту – 63.9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.098 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 41 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 33.6 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 22.1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 28.9 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 37.5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 998.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 10.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 30.2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.116 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 35 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 37.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 23.5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 31.1 мкг/м3;
  • оксид вуглецю – 941.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 1.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 52.3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • оксид азоту – 111.2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.111 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 54 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 63 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 30.9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 46.6 мкг/м3;
  • озон – 1.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 1812 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 5.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 61.6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • сірководень – 2.8 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);
  • оксид азоту – 242.2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.099 мкЗв/год.

Нагадаємо, сьогодні, 21 жовтня у Києві та області очікується невелика хмарність. Синоптики зазначають, що опадів не передбачається. 

Теги: екологія Київ повітря

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