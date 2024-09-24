На Майдані Незалежності у підземці відвалилася плитка (фото)

Інцидент трапився, коли поруч проходили люди

У підземному переході на станції метро «Майдан Незалежності» в Києві відвалилася плитка та впала на сходи. Відповідні фото публікують місцеві пабліки.

Як зазначається, інцидент трапився, коли поруч проходили люди, проте їм пощастило уникнути травм. «На щастя, ніхто не постраждав – людей врятували кілька секунд, адже вони не дійшли до зони падіння», – повідомили очевидці.

Обставини інциденту наразі вивчаються, а комунальні служби займаються усуненням наслідків.

Нагадаємо, з 24 вересня, на станції метро «Берестейська» буде проводитися капітальний ремонт ескалаторів – їх закриватимуть почергово. Першим на ремонт зупиняться ескалатор №1 – роботи на ньому триватимуть орієнтовно до 12 листопада. Цей ескалатор востаннє капітально ремонтували 12 років тому – у 2012 році.