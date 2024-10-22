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Кличко відсторонив свого заступника Прокопіва через скандал із нерухомістю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Кличко відсторонив свого заступника Прокопіва через скандал із нерухомістю
Кличко наголосив, що на час перевірки, задля її обʼєктивності, відсторонить Прокопіва від виконання обовʼязків
фото: з відкритих джерел

Віталій Кличко: «Я звертаюся до правоохоронних і антикорупційних органів перевірити факти, викладені журналістами-розслідувачами Bihus Info щодо заступника голови КМДА Володимира Прокопіва»

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до правоохоронних і антикорупційних органів перевірити факти, викладені журналістами-розслідувачами Bihus Info щодо заступника голови КМДА Володимира Прокопіва. Про це мер Києва написав у соцмережах.

«Я звертаюся до правоохоронних і антикорупційних органів перевірити факти, викладені журналістами-розслідувачами Bihus Info щодо заступника голови КМДА Володимира Прокопіва», – йдеться у повідомленні.

Також Кличко наголосив, що на час перевірки, задля її обʼєктивності, відсторонить Прокопіва від виконання обовʼязків заступника голови КМДА із самоврядних повноважень.

Володимир Прокопів – депутат Київради з 2014 року, очільник фракції «Європейська Солідарність». Півтора року очолював земельну комісію (2014-2015), також був секретарем міської ради (2015-2019), а пізніше став одним із заступників Віталія Кличка (з 2021).

У міську раду Прокопів прийшов з бізнесу, також багато років був помічником народних депутатів, в т.ч. Петра Порошенка. До влади він потрапив вже небідною людиною: родина мала будинок і квартиру в столиці, нові автівки, кошти на рахунках і т.д.

Варто зазначити, що заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Прокопів представляє у Київраді «Європейську солідарність». Як повідомлялося, у фінансових звітах «Європейської солідарності» (ЄС) було виявлено понад 140 контрагентів, яким вона платила державні кошти. Однак ймовірні зв’язки із партією встановлено із 15 товариствами, які протягом семи років отримали понад 167 млн грн від ЄС.

До слова, родичі заступника Кличка Володимира Прокопіва придбали багато комерційної та житлової нерухомості за роки його роботи в Київраді та КМДА. Однак, хронологія та спосіб появи цих активів, як і джерела фінансування, «подекуди під питанням»

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Теги: Віталій Кличко Європейська солідарність Володимир Прокопів фінансування

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