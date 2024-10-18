Посадовець Палацу дітей та юнацтва отримав підозру у службовій недбалості

Київська міська громада зазнала збитків на суму близько 300 тис. грн

Посадовцю Київського Палацу дітей та юнацтва повідомлено про підозру у службовій недбалості через значне завищення вартості вентиляційної системи, встановленої на об'єкті «Водної станції». Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідство встановило, що в червні 2022 року посадовець, відповідальний за розроблення проєктно-кошторисної документації, склав кошторис на ремонт і благоустрій території, який передбачав встановлення вентиляційної системи вартістю майже 360 тис. грн. Однак, фактично встановили витяжну установку, яка коштувала лише близько 60 тисяч гривень, що було підтверджено товарознавчою експертизою. Завідувач відділу експлуатації, відповідальний за контроль відповідності проведених робіт проєкту та їх вартості, не перевірив реальну вартість установки, що призвело до недбалості.

У результаті цих дій Київська міська громада зазнала збитків на суму близько 300 тис. грн – різниця між реальною вартістю обладнання та сплаченою сумою. Підрядник, відповідальний за роботи, відшкодував ці кошти замовнику.

Проти посадовця порушено справу за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Раніше повідомлялося, що Райдержадміністрація у Києві переплатила за електрику майже 2,5 млн грн. Суд визнав недійсними додаткові угоди до договорів про закупівлю електроенергії. Ці договори у 2021 р. уклало управління освіти Святошинської райдержадміністрації з приватною фірмою.