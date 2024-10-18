Головна Київ Новини
search button user button menu button

Посадовець Палацу дітей та юнацтва отримав підозру у службовій недбалості

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Посадовець Палацу дітей та юнацтва отримав підозру у службовій недбалості
Завідувач відділу експлуатації не перевірив реальну вартість установки, що призвело до недбалості
фото: пресслужба прокуратури

Київська міська громада зазнала збитків на суму близько 300 тис. грн

Посадовцю Київського Палацу дітей та юнацтва повідомлено про підозру у службовій недбалості через значне завищення вартості вентиляційної системи, встановленої на об'єкті «Водної станції». Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідство встановило, що в червні 2022 року посадовець, відповідальний за розроблення проєктно-кошторисної документації, склав кошторис на ремонт і благоустрій території, який передбачав встановлення вентиляційної системи вартістю майже 360 тис. грн. Однак, фактично встановили витяжну установку, яка коштувала лише близько 60 тисяч гривень, що було підтверджено товарознавчою експертизою. Завідувач відділу експлуатації, відповідальний за контроль відповідності проведених робіт проєкту та їх вартості, не перевірив реальну вартість установки, що призвело до недбалості.

Посадовець Палацу дітей та юнацтва отримав підозру у службовій недбалості фото 1

У результаті цих дій Київська міська громада зазнала збитків на суму близько 300 тис. грн – різниця між реальною вартістю обладнання та сплаченою сумою. Підрядник, відповідальний за роботи, відшкодував ці кошти замовнику.
Проти посадовця порушено справу за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Раніше повідомлялося, що Райдержадміністрація у Києві переплатила за електрику майже 2,5 млн грн. Суд визнав недійсними додаткові угоди до договорів про закупівлю електроенергії. Ці договори у 2021 р. уклало управління освіти Святошинської райдержадміністрації з приватною фірмою.

Теги: слідство суд Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зміни пов'язані зі спорудженням Подільсько-Воскресенського моста й з'їздів з нього
Київська кільцева електричка змінює розклад руху
11 жовтня, 11:25
6 травня жінка опублікувала щонайменше три дописи про дислокацію співробітників військкомату
У Ніжині жінку оштрафували на 140 тис. грн: публікувала дані про пересування ТЦК
3 жовтня, 21:46
Наразі у столиці спостерігається задимлення
Задимлення у столиці: екологи назвали причину
30 вересня, 15:02
Інцидент стався на Арсенальній площі, куди звернувся 36-річний місцевий мешканець з повідомленням про пограбування
У центрі столиці чоловік пограбував музиканта: що йому загрожує
30 вересня, 12:15
Ворог піднімав у небо МіГ-31К
Четверта за добу масштабна повітряна тривога тривала пів години
26 вересня, 12:13
Внаслідок падіння уламків «шахеда» в Києві трапилась розгерметизація газової труби
Робота ППО тривала всю ніч: нові деталі атаки на Київ (відео)
26 вересня, 07:58
Усі фігури та декорації виставки зроблені в Україні на власному виробництві
Яскраві тролі та хризантеми: у центрі Києва відкриється казкова виставка
25 вересня, 08:56
Обстріл РФ пансіонату для пенсіонерів, нова допомога від Німеччини. Головне за 19 вересня
Обстріл РФ пансіонату для пенсіонерів, нова допомога від Німеччини. Головне за 19 вересня
19 вересня, 21:00
Тищенка підозрюють у незаконному позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі
Суд продовжив запобіжний захід нардепу Тищенку
19 вересня, 16:02

Новини

Вбивство дільничного офіцера поліції: на Київщині суд виніс вирок
Вбивство дільничного офіцера поліції: на Київщині суд виніс вирок
До 26 листопада буде закритий рух трамваїв №16-К та автобусів №11-ТК
До 26 листопада буде закритий рух трамваїв №16-К та автобусів №11-ТК
Посадовець Палацу дітей та юнацтва отримав підозру у службовій недбалості
Посадовець Палацу дітей та юнацтва отримав підозру у службовій недбалості
Столичні підприємці заплатили понад мільйон гривень штрафу за незаконну рекламу
Столичні підприємці заплатили понад мільйон гривень штрафу за незаконну рекламу
Із 19 жовтня діятимуть часткові обмеження руху Північним мостом (схема)
Із 19 жовтня діятимуть часткові обмеження руху Північним мостом (схема)
На ВДНГ тролейбус в’їхав в автобус та маршрутку, рух ускладнений (відео)
На ВДНГ тролейбус в’їхав в автобус та маршрутку, рух ускладнений (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Ексгенпрокурор пояснив, як інваліди захопили прокуратуру Хмельниччини
79K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 жовтня: ситуація на фронті
33K
Незаконне збагачення: чинній народній депутатці повідомлено про підозру
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 жовтня 2024
22K
У справі ДТП з вини посадовця БЕБ Ткачука слідчі хочуть вилучити усю медичну документацію жінки, що залишилася без ніг
12K
Ціна на російську нафту впала нижче $60 за барель, що це означає

Новини

У столиці пройшла ветеранська конференція. Оприлюднено підсумкове звернення до влади
Сьогодні, 13:48
Масштабна тривога, ЗСУ відбили центр Торецька: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та заморозки: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Києві пів ночі тривала повітряна тривога
Сьогодні, 03:12
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Виступ Зеленського на Єврораді, розширення зони бойових дій на Куп'янщині. Головне за 17 жовтня
Вчора, 21:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua