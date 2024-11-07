Сотні людей на платформі: столична підземка переповнена після нічної тривоги (відео)

Рух потягів зараз тільки починає відновлюватись

Повітряна тривога тривала у Києві практично всю ніч, тому станції підземки працювали як укриття. Унаслідок чого зранку на станціях метрополітену утворився справжній колапс. Містяни публікують відео у мережі, практично на всіх станціях яблуку ніде впасти.

Рух потягів зараз тільки починає відновлюватись, на платформах перебувають сотні людей, які поспішають на роботу. Зазначимо, наземні станції під час небезпеки не відкривають. Тож жителі лівого берега тільки зараз можуть потрапити у метро.

Нагадаємо, російська армія в ніч на 7 листопада масовано атакувала Київ ударними безпілотниками. Повітряна тривога в місті тривала вісім годин. Уламки дронів упали в шести районах столиці. Двоє людей постраждали. Сили оборони в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста знешкодили понад три десятки БпЛА. Унаслідок атаки безпілотників у шести районах міста зафіксовано падіння уламків