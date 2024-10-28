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Байден достроково проголосував на виборах президента (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Байден достроково проголосував на виборах президента (відео)
Президент США Джо Байден залишає виборчу дільницю після голосування в Нью-Каслі, штат Делавер
фото: АР

Чинний президент США чекав у черзі близько 40 хвилин, перш ніж зміг проголосувати

У понеділок, 28 жовтня, чинний президент США Джо Байден достроково проголосував на виборах президента у Делавері. Відео опублікував телеканал MSNBC.

«Давайте голосувати», – сказав Байден перед тим, як вирушити до дільниці, де він привітав виборців разом із представницею Лізою Блант Рочестер, яка балотується на посаду сенатора від штату.

Як повідомляє Ніndustan Тimes, Байден проголосував у понеділок у Департаменті виборів штату Делавер, неподалік від свого будинку за межами Вілмінгтона, штат Делавер, на ділянці дострокового голосування, де виборці вишикувалися в чергу на вулиці, щоб віддати бюлетені.

Джо Байден на виборчій дільниці
Джо Байден на виборчій дільниці
скриншот відео

Байден спілкувався з виборцями, чекаючи в черзі, щоб віддати свій бюлетень, і допоміг штовхати літню жінку у візочку, яка була у черзі попереду нього. Президент чекав у черзі близько 40 хвилин, перш ніж проголосувати.

Він передав своє посвідчення виборчому працівнику, який попросив його підписати форму та оголосив: «Джозеф Байден зараз голосує».

Коли президент голосував у кабінці, було оголошено про тих, хто голосує вперше, і кімната вибухнула вітаннями на їхню адресу.

Як відомо, 5 листопада у США відбудуться вибори президента. Спочатку вони мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента у 2020 році. Але в липні ситуація змінилася: Байден вийшов із гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Раніше кандидатка у президенти США Камала Гарріс висловила сумніви щодо здатності свого опонента Дональда Трампа виконувати обов'язки в Білому домі. Це відбулося після того, як він скасував кілька передвиборчих заходів.

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Теги: Джозеф Байден вибори вибори у США президент відео

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