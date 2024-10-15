Мер Миколаєва показав наслідки нічного обстрілу ринку

Минулої ночі росіяни били ракетами по ринку у Миколаєві

Комунальні служби Миколаєва ліквідовують наслідки обстрілу, а також обстежують житловий сектор

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич оприлюднив відео зруйнованого минулої ночі російськими ракетами ринку у Миколаєві. Про це він повідомив у Telegram.

«Ось такий вигляд має одне з місць, куди прилетіло вночі. Звичайний ринок в одному з районів Миколаєва. Наші комунальні служби працюють від самого ранку, а також обстежують житловий сектор», – сказав Сєнкевич.

На відео можна побачити знищені вщент торгові павільйони, магазини, ресторанний комплекс. Рятувальники та комунальники працюють над ліквыдацією наслідків обстрілу.

Миколаївський міський голова показав ринок в одному з районів Миколаєва, куди вночі влучили російські ракети pic.twitter.com/ZKyhNVYDCl — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 15, 2024

Як повідомлялося, у ніч на 15 жовтня росіяни атакували Миколаїв, за попередніми даними, ракетами типу С-300. Пролунало сім вибухів. Пошкоджені інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торговельні павільйони, житлові будинки та автомобілі. У результаті обстрілу одна людина загинула, повідомлялося про 23 поранених.