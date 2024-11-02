Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи
В Криму пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

Загарбники повідомляють, що в Криму працювала ППО

У декількох районах тимчасово окупованого Криму в ніч проти 2 листопада пролунали вибухи. Поблизу Джанкоя розпочали роботу сили та засоби протиповітряної оборони російських загарбників. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

Вибухи спочатку пролунали в Джанкойському та Красноперекопському районах близько першої години ночі.

Крім того, в мережі повідомляється, що у цих районах було зафіксовано дев'ять вибухів.

Пізніше стало відомо про роботу російської протиповітряної оборони у Джанкої. Незабаром з'явилася інформація про те, що вибухи були чутні також у Нижньогірському районі кримського півострова.

«З Джанкоя повідомляють про 5 пусків російської ППО та 3 прильоти, від яких тряслися будинки», – йдеться в публікації «Кримського вітру» о 01:10.

Також в мережі повідомляється, що біля села Азовське в Джанкойському районі можна було помітити «яскраві спалахи».

Додамо, у Севастополі була оголошена повітряна тривога. За словами місцевого гауляйтера Михайла Развожаєва у публікації в Telegram, вона пов'язана з загрозою балістичного ракетного удару. Але близько пів на другу ночі представник окупаційної «влади» заявив про відбій такої загрози для Севастополя.

Нагадаємо, кіберфахівці ГУР у п'ятницю, 1 листопада, здійснили атаку на російські банки, які незаконно провадять свою діяльність на території Криму. 

До слова, поліція міста Саки у тимчасово окупованому Криму склала на мати 10-річної школярки протокол про невиконання батьківських обов'язків. Причиною стало відео дівчинки, в якому виявили «дискредитацію» російської армії. Про це повідомила пресслужба так званого регіонального МВС.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Росією Криму в ніч на 28 жовтня пролунали вибухи. Місцеві жителі зафіксували близько 20 вибухів у Джанкойському районі, де, за попередніми даними, були влучання.

Читайте також:

Теги: Telegram поліція вітер відео тривога Крим війна обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В українській розвідці ставлять під сумнів боєздатність солдатів КНДР, перекинутих до Курщини
Солдати КНДР перебувають за 50 км від кордону з Україною – Financial Times
30 жовтня, 10:58
Росіяни не хочуть йти в атаки на Запоріжжі
Росіяни відмовляються іти на штурм в Запорізькій області – партизани АТЕШ
29 жовтня, 02:29
У березні цього року обвинуваченим виповнилося 18 років, однак саме перед завершенням судового розгляду у справі про зґвалтування, обвинувачені вирішили вступити до лав ЗСУ
Групове зґвалтування 14-річної на Закарпатті: двоє обвинувачених вирішили мобілізуватися
22 жовтня, 16:55
У Києві та області повітряна тривога тривала 29 хвилин
У Києві та області повітряна тривога тривала 29 хвилин
8 жовтня, 08:39
Наслідки обстрілу росіян 7 жовтня 2024 року у Запорізькій області
Росіяни атакували об'єкти інфраструктури у Запоріжжі, є постраждалі
7 жовтня, 13:16
СБУ у Сумах проводить особливі перевірки
Операція по всьому місту: у Сумах СБУ шукає ворожу розвідку та ДРГ
5 жовтня, 14:45
Останнім часом у роботі месенджері Telegram значно почастішали збої
Збої в роботі Telegram: названо неочікувану причину
4 жовтня, 19:50
Сігеру Ісіба прокоментував санкції проти Росії
Новий прем'єр-міністр Японії зробив заяву щодо України
4 жовтня, 11:10
Василь Ілюк був старшим стрільцем-оператором стрілецького відділення Стрийського батальйону ТрО
Найбільше у світі любив свою свою родину та рідне село. Згадаймо Василя Ілюка
2 жовтня, 09:00

Події в Україні

Росіяни повністю захопили Ясну Поляну на Донеччині та просуваються далі – DeepState
Росіяни повністю захопили Ясну Поляну на Донеччині та просуваються далі – DeepState
В тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи
В тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи
Наслідки удару РФ по Харкову: у поліції повідомили, чим бив ворог та скільки є жертв
Наслідки удару РФ по Харкову: у поліції повідомили, чим бив ворог та скільки є жертв
На Сумщині проблеми із електроенергією
На Сумщині проблеми із електроенергією
Карта бойових дій в Україні станом на 2 листопада 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 2 листопада 2024 року
Пентагон вважає, що Україні для ведення війни вистачить солдатів максимум ще на рік – NYT
Пентагон вважає, що Україні для ведення війни вистачить солдатів максимум ще на рік – NYT

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
175K
«Ніякого вступу України в НАТО не буде»: Небензя в ООН видав чергову порцію заяв
90K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 листопада: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 листопада 2024
14K
Росіяни заявили про втрату чергового літака Су-34
9918
Чи є «інваліди» серед працівників Нацполіції в погонах – відповідь очільника МВС
9857
США назвали вирішальний чинник для продовження Росією війни в Україні

Новини

2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Українська молодь закликає НАТО надати Україні членство в Альянсі
Вчора, 20:04
Якщо переможе Трамп? Курт Волкер дав надію українцям
Вчора, 19:15
Міжнародні організації не виконують своїх обіцянок щодо полонених «Азову», – військовий
Вчора, 17:02
Презентована нова концепція Електронного суду, створена за підтримки USAID
Вчора, 16:06
Росіяни вчать викрадених дітей ненавидіти Україну – Мирослава Харченко
Вчора, 15:57

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua