В тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи

Загарбники повідомляють, що в Криму працювала ППО

У декількох районах тимчасово окупованого Криму в ніч проти 2 листопада пролунали вибухи. Поблизу Джанкоя розпочали роботу сили та засоби протиповітряної оборони російських загарбників. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

Вибухи спочатку пролунали в Джанкойському та Красноперекопському районах близько першої години ночі.

Крім того, в мережі повідомляється, що у цих районах було зафіксовано дев'ять вибухів.

Пізніше стало відомо про роботу російської протиповітряної оборони у Джанкої. Незабаром з'явилася інформація про те, що вибухи були чутні також у Нижньогірському районі кримського півострова.

«З Джанкоя повідомляють про 5 пусків російської ППО та 3 прильоти, від яких тряслися будинки», – йдеться в публікації «Кримського вітру» о 01:10.

Також в мережі повідомляється, що біля села Азовське в Джанкойському районі можна було помітити «яскраві спалахи».

Додамо, у Севастополі була оголошена повітряна тривога. За словами місцевого гауляйтера Михайла Развожаєва у публікації в Telegram, вона пов'язана з загрозою балістичного ракетного удару. Але близько пів на другу ночі представник окупаційної «влади» заявив про відбій такої загрози для Севастополя.

Нагадаємо, кіберфахівці ГУР у п'ятницю, 1 листопада, здійснили атаку на російські банки, які незаконно провадять свою діяльність на території Криму.

До слова, поліція міста Саки у тимчасово окупованому Криму склала на мати 10-річної школярки протокол про невиконання батьківських обов'язків. Причиною стало відео дівчинки, в якому виявили «дискредитацію» російської армії. Про це повідомила пресслужба так званого регіонального МВС.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Росією Криму в ніч на 28 жовтня пролунали вибухи. Місцеві жителі зафіксували близько 20 вибухів у Джанкойському районі, де, за попередніми даними, були влучання.