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Дрони наробили лиха в шести районах Києва: є пожежі, руйнування та постраждалі (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Дрони наробили лиха в шести районах Києва: є пожежі, руйнування та постраждалі (фото)
Наслідки атаки дронів на Київ, 7 листопада 2024 р.
фото: КМВА

Життю постраждалих жителів столиці нічого не загрожує

Російська армія в ніч на 7 листопада масовано атакувала Київ ударними безпілотниками. Повітряна тривога в місті тривала вісім годин. Уламки дронів упали в шести районах столиці. Двоє людей постраждали. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

«На Київ ворожі дрони заходили як поодинці, так і групами. Напад відбувався хвилями, з різних напрямків, БпЛА заходили на місто на різних висотах – як на дуже низьких, так і на значних», – зазначив посадовець.

Сили оборони в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста знешкодили понад три десятки БпЛА.

Унаслідок атаки безпілотників у шести районах міста зафіксовано падіння уламків:

  • Голосіївський район: є пошкодження квартири в житловому будинку, без пожежі, одна людина звернулася за медичною допомогою; виникла пожежа на території гаражів та розташованого поруч СТО на загальній площі 200 кв. м. Пожежу ліквідовано. Пошкоджено чотири авто. Потерпілих немає.
  • Печерський район: сталася пожежа ресторану на 33-му поверсі житлового будинку на площі 50 кв. м, часткове руйнування будівельних конструкцій 34-го технічного поверху. Пожежу ліквідовано. Потерпілих немає.
  • Солом’янській район: на території підприємства виникла пожежа складської будівлі на площі 600 кв. м. Одна людина постраждала. Уламки впали на території медичного центру. Виникла пожежа на площі 20 кв. м. Пожежу ліквідовано. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Також уламки впали на нежитлову споруду. Пожежу ліквідовано. Потерпілих немає.
  • Подільський район: сталося загорання житлового будинку. Деталі уточнюються.
  • Оболонський район: загорання на покрівлі шестиповерхової будівлі бізнес-центру на площі 10 кв. м. Попередньо, потерпілих немає.
  • Дарницький район: падіння уламків на відкриту місцевість. Без пожежі та потерпілих. Також падіння уламків на житловий будинок. Пожежі та потерпілих  немає.
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Наслідки атаки дронів на Київ, 7 листопада 2024 р.
фото: КМВА

Нагадаємо, вночі 7 листопада росіяни били по Криворізькому району Дніпропетровській області . Для чергової атаки окупанти застосовували безпілотники. 

Теги: обстріл війна Київ дрон безпілотник

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