Санкції проти Новинського та намісника Києво-Печерської лаври. Зеленський ввів рішення в дію

Санкції запроваджено проти 10 представників РПЦ

Президент України ввів у дію санкції РНБО проти екснардепа Вадима Новинського, настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла та низки представників РПЦ. Указ №43/2023 з’явився на сайті президента.

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«Підтримати внесені Службою безпеки України пропозиції щодо внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», – йдеться в указі.

Нагадаємо, 2 грудня Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського.

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Згодом стало відомо, що Новинський оскаржує указ президента Володимира Зеленського, яким запроваджено санкції щодо окремих представників духовенства, у тому числі й стосовно нього.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що після перших ракетних обстрілів Києва, у ніч на 24 лютого, бізнесмен і політик Вадим Новинський зв’язався по телефону з главою російської православної церкви патріархом Кирилом, щоб повідомити йому, що почалася війна. Однак тоді лідер російської церкви не повірив, що РФ напала на Україну.

Також нагадаємо, що під час Революції гідності тодішній народний депутат Петро Порошенко у присутності інших осіб назвав Вадима Новинського «с*кой православной» за просування інтересів Московського патріархату в Україні.

Як відомо, Вадим Новинський володіє однією з найбільших промислово-інвестиційних груп України «Смарт-Холдинг». «Смарт-Холдинг» об’єднує підприємства гірничо-металургійного й нафтогазового комплексів, сільського господарства, суднобудування та нерухомості. Також група входить як акціонер разом із компанією Ріната Ахметова СКМ до аграрного холдингу HarvЕast.