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    Спецоперація в центрі Києва: стало відомо, кого затримала поліція

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    Двох громадян Грузії 13 жовтня затримали в центрі Києва. через що навіть зупинявся рух на Хрещатику&nbsp; - Спецоперація в центрі Києва: стало відомо, кого затримала поліція
    Двох громадян Грузії 13 жовтня затримали в центрі Києва. через що навіть зупинявся рух на Хрещатику 
    Фото Юрія Бутусова

    Журналіст повідомив імена підозрюваних - двох громадян Грузії

    Сьогодні у центрі Києва оперативники Національної поліції і поліції міста спільно з бійцями КОРДу затримали групу зловмисників. Вони підшукували жертв біля обмінників, після чого нападали на потерпілих і відбирали гроші.

    Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

    Під час затримання зловмисники намагались втекти, протаранили чотири автомобілі і неодноразово створювали аварійну ситуацію. В результаті бійці КОРДу застосували табельну вогнепальну зброю.

    В результаті пострілів ніхто не постраждав. Злочинці були затримані.

    Зловмисниками виявилися іноземці, раніше судимі за майнові злочини.Їх затримання сталося після того, як вони у вівторок, 13 жовтня, на вулиці Лесі Українки відібрали сумку з грошима.На місці події працює слідчо-оперативна група. Крім того, встановлюється причетність іноземців до аналогічних злочинів на території України.

    Своєю чергою журналіст Юрій Бутусов повідомив, що затримані - громадяни Грузії.

    «Затримані - Піпія Ромео, 1975 року народження, і Данелія Гіа Анзоровіч, 1976 року народження», - написав журналіст. 

    За його даними, Піпія і Данелія вже не раз чинили розбій в Україні, але щоразу їх відпускали суди під підписку про невиїзд. А вони продовжували займатися незаконними справами в Україні. 

    іноземці Грузія поліція журналіст злочинець
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