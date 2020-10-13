Спецоперація в центрі Києва: стало відомо, кого затримала поліція
Журналіст повідомив імена підозрюваних - двох громадян Грузії
Сьогодні у центрі Києва оперативники Національної поліції і поліції міста спільно з бійцями КОРДу затримали групу зловмисників. Вони підшукували жертв біля обмінників, після чого нападали на потерпілих і відбирали гроші.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
Під час затримання зловмисники намагались втекти, протаранили чотири автомобілі і неодноразово створювали аварійну ситуацію. В результаті бійці КОРДу застосували табельну вогнепальну зброю.
В результаті пострілів ніхто не постраждав. Злочинці були затримані.
Зловмисниками виявилися іноземці, раніше судимі за майнові злочини.Їх затримання сталося після того, як вони у вівторок, 13 жовтня, на вулиці Лесі Українки відібрали сумку з грошима.На місці події працює слідчо-оперативна група. Крім того, встановлюється причетність іноземців до аналогічних злочинів на території України.
Своєю чергою журналіст Юрій Бутусов повідомив, що затримані - громадяни Грузії.
«Затримані - Піпія Ромео, 1975 року народження, і Данелія Гіа Анзоровіч, 1976 року народження», - написав журналіст.
За його даними, Піпія і Данелія вже не раз чинили розбій в Україні, але щоразу їх відпускали суди під підписку про невиїзд. А вони продовжували займатися незаконними справами в Україні.