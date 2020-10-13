Спецоперація в центрі Києва: стало відомо, кого затримала поліція



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Двох громадян Грузії 13 жовтня затримали в центрі Києва. через що навіть зупинявся рух на Хрещатику Фото Юрія Бутусова

Журналіст повідомив імена підозрюваних - двох громадян Грузії

Сьогодні у центрі Києва оперативники Національної поліції і поліції міста спільно з бійцями КОРДу затримали групу зловмисників. Вони підшукували жертв біля обмінників, після чого нападали на потерпілих і відбирали гроші.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Під час затримання зловмисники намагались втекти, протаранили чотири автомобілі і неодноразово створювали аварійну ситуацію. В результаті бійці КОРДу застосували табельну вогнепальну зброю.

В результаті пострілів ніхто не постраждав. Злочинці були затримані.

Зловмисниками виявилися іноземці, раніше судимі за майнові злочини.Їх затримання сталося після того, як вони у вівторок, 13 жовтня, на вулиці Лесі Українки відібрали сумку з грошима.На місці події працює слідчо-оперативна група. Крім того, встановлюється причетність іноземців до аналогічних злочинів на території України.

Своєю чергою журналіст Юрій Бутусов повідомив, що затримані - громадяни Грузії.

«Затримані - Піпія Ромео, 1975 року народження, і Данелія Гіа Анзоровіч, 1976 року народження», - написав журналіст.

За його даними, Піпія і Данелія вже не раз чинили розбій в Україні, але щоразу їх відпускали суди під підписку про невиїзд. А вони продовжували займатися незаконними справами в Україні.