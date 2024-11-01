Спортсмени із Броварів здобули «золото» на чемпіонаті світу серед юніорів з ушу

На початку сесії депутати Броварської міськради мали змогу переглянути видовищне відео виступу наших спортсменів на чемпіонаті з ушу

Українську збірну представляли спортсмени із Запорізької, Одеської, Вінницької та Броварської громад

Броварські ушуїсти вибороли «золото» на чемпіонаті світу серед юніорів. Про це повідомляє місцевий сайт «Трибуну-Бровари».

Сьогодні перед початком чергової сесії депутати міськради оплесками привітали трьох «золотих» переможців чемпіонату світу з ушу – броварців Богдана Найду, Микиту Ковальова, Володимира Шинкаренка та їхнього тренера – головного тренера збірної України з ушу, Андрія Коваля.

Спортсмени лише повернулися з чемпіонату світу, який відбувався протягом 22- 30 вересня в Брунеї (державі в Південно-Східній Азії, що розташована на півночі острова Борнео (Калімантан). В Брунеї мірялися силами 42 збірні команди світу ( 670 учасників).

Українську збірну представляли спортсмени із Запорізької, Одеської, Вінницької та Броварської громад. Усі члени збірної команди, а це 6 спортсменів, увійшли в топ – вісім кращих спортсменів світу. Це був останній раз, коли хлопці виступали на чемпіонаті світу як юніори, надалі змагатимуться як дорослі.

На початку сесії депутати мали змогу переглянути видовищне відео виступу наших спортсменів на чемпіонаті з ушу.

Раніше повідомлялося, на чемпіонаті світу з грепплінгу спортсмени з Київщини здобули чотири медалі. Зазначимо, що змагання з Grappling та Grappling G відбувалися серед учасників у вікових категоріях U15, U17, U20 та дорослих. У турнірі взяли участь понад 1300 спортсменів з 30 країн світу.