Головна Київ Новини
search button user button menu button

Спортсмени із Броварів здобули «золото» на чемпіонаті світу серед юніорів з ушу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Спортсмени із Броварів здобули «золото» на чемпіонаті світу серед юніорів з ушу
На початку сесії депутати Броварської міськради мали змогу переглянути видовищне відео виступу наших  спортсменів на чемпіонаті з ушу
фото скріншот

Українську збірну представляли спортсмени із Запорізької, Одеської, Вінницької  та  Броварської громад

Броварські ушуїсти вибороли «золото» на чемпіонаті світу серед юніорів. Про це повідомляє місцевий сайт «Трибуну-Бровари».

Сьогодні перед початком чергової сесії депутати міськради оплесками привітали трьох «золотих» переможців  чемпіонату світу з ушу – броварців Богдана Найду, Микиту Ковальова, Володимира Шинкаренка та їхнього тренера – головного тренера збірної України з ушу,  Андрія Коваля.

Спортсмени лише повернулися з чемпіонату світу, який відбувався протягом 22- 30 вересня в Брунеї (державі  в Південно-Східній Азії, що розташована на півночі острова Борнео (Калімантан). В Брунеї мірялися силами 42 збірні команди світу ( 670 учасників).

Українську збірну представляли спортсмени із Запорізької, Одеської, Вінницької  та  Броварської громад. Усі члени збірної команди, а це 6 спортсменів,  увійшли в топ – вісім кращих спортсменів світу. Це був останній раз, коли хлопці виступали на чемпіонаті світу як юніори, надалі змагатимуться як дорослі.

На початку сесії депутати мали змогу переглянути видовищне відео виступу наших  спортсменів на чемпіонаті з ушу. 

Раніше повідомлялося, на чемпіонаті світу з грепплінгу спортсмени з Київщини здобули чотири медалі. Зазначимо, що змагання з Grappling та Grappling G відбувалися серед учасників у вікових категоріях U15, U17, U20 та дорослих. У турнірі взяли участь понад 1300 спортсменів з 30 країн світу.

Теги: золото медалі Бровари спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Влітку 2024 року Ломаченко відмовився від бою з Джервонтою Девісом
«Ловить рибу на батьківщині»: менеджер розповів про подальші плани Ломаченка
30 жовтня, 10:51
Вінісіус Жуніор у складі збірної Бразилії
У France Football назвали причину програшу Вінісіуса у боротьбі за «Золотий мʼяч»
29 жовтня, 17:52
Усик зазначений у складі житомирського Полісся під 17-м номером
Усик показав свою майстерність у футболі (відео)
23 жовтня, 16:04
Фото з нагородження наших призерів Чемпіонату Європи U-23 у Болгарії
Україна виграла медальний залік молодіжного Євро з боксу
22 жовтня, 17:21
З моменту свого заснування, спортивний клуб «Крюківщина» виховав і випустив велику кількість чемпіонів
Фізичне виховання молоді під час війни: меценат Олександр Буряк відкриває новий зал для спортивного клубу «Крюківщина» на Київщині соціальний проект
21 жовтня, 15:29
Спортсмени з Київщини вибороли дві срібні та дві бронзові медалі
Спортсмени з Київщини вибороли чотири медалі на чемпіонаті світу з грепплінгу
15 жовтня, 08:49
Українка стала чемпіонкою світу із фрідайвінгу
Катерина Садурська стала чемпіонкою світу із фрідайвінгу та встановила національний рекорд
10 жовтня, 22:57
Олександр Косенко
Медалі чемпіонату світу з футзалу. Головний тренер збірної України підбив підсумки
9 жовтня, 16:07
Два тижні тому Конькову виповнилося 75 років
Помер видатний ексфутболіст київського «Динамо» Коньков
4 жовтня, 16:50

Новини

Вибиті вікна, пошкоджені покрівлі: наслідки атаки дронів на Київщину
Вибиті вікна, пошкоджені покрівлі: наслідки атаки дронів на Київщину
Рівень забруднення у межах допустимої норми: яка якість повітря у столиці
Рівень забруднення у межах допустимої норми: яка якість повітря у столиці
Спортсмени із Броварів здобули «золото» на чемпіонаті світу серед юніорів з ушу
Спортсмени із Броварів здобули «золото» на чемпіонаті світу серед юніорів з ушу
В Яготині 62-річний чоловік потрапив під колеса потяга
В Яготині 62-річний чоловік потрапив під колеса потяга
Із 1 листопада у столиці починають діяти нові обмеження швидкості: перелік вулиць
Із 1 листопада у столиці починають діяти нові обмеження швидкості: перелік вулиць
У Києві оголошено І рівень небезпеки: що відбувається з погодою 1 листопада
У Києві оголошено І рівень небезпеки: що відбувається з погодою 1 листопада

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 листопада: ситуація на фронті
72K
Стало відомо, скільки бійців цього місяця повернулися на службу після самовільного залишення частини
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 листопада 2024
31K
«Ніякого вступу України в НАТО не буде»: Небензя в ООН видав чергову порцію заяв
8278
«Дефіцит величезний». Нацгвардієць пояснив, скільки ще українців потрібно мобілізувати
5133
Reuters повідомив, на які кроки доведеться піти Кремлю для продовження війни

Новини

Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 05:55
Заміна банкнот та реформа митниці: що змінилося з 1 листопада
Сьогодні, 05:00
У Києві тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 04:45
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Єврокомісія підтвердила високий рівень імплементації Україною законодавства Європи в енергетиці – звіт
Вчора, 17:21
Кремль залучає війська з КНДР через проблеми в Росії – генерал Девід Петреус
Вчора, 16:21

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua