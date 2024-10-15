Спортсмени з Київщини вибороли чотири медалі на чемпіонаті світу з грепплінгу

Спортсмени з Київщини вибороли дві срібні та дві бронзові медалі

Казахстані завершився чемпіонат світу з грепплінгу

На чемпіонаті світу з грепплінгу спортсмени з Київщини здобули чотири медалі. Про це повідомила пресслужба управління молоді та спорту Київської ОДА.

У Казахстані завершився чемпіонат світу з грепплінгу, що проходив з 7 по 12 жовтня в Астані. Спортсмени з Київщини вибороли дві срібні та дві бронзові медалі.

Медальний залік молодіжної збірної Київщини, яка взяла по нагороді у кожному розділі:

Срібло — Ілля Святун, 58 кг, розділ ноу-гі серед дорослих;

Бронза — Олександр Гуляєв, 71 кг, грепплінг-гі серед дорослих;

Срібло — Єгор Тарасенко, 54 кг, U-17;

Бронза — Анна Капелюшна, 48 кг, U15.

Зазначимо, що змагання з Grappling та Grappling G відбувалися серед учасників у вікових категоріях U15, U17, U20 та дорослих. У турнірі взяли участь понад 1300 спортсменів з 30 країн світу.

Нагадаємо, міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт та президент Федерації боротьби Юрій Копитко звернулися до президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха та президента United World Wrestling Ненада Лаловича. У листі вони закликають не допускати спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань через підтримку агресії проти України.