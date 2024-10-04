Помер видатний ексфутболіст київського «Динамо» Коньков

Два тижні тому Конькову виповнилося 75 років

Коньков був володарем Суперкубка УЄФА в 1975 році

Стало відомо про смерть колишнього футболіста та тренера Анатолія Конькова. Два тижні тому йому виповнилося 75 років. Про це повідомляє УАФ.

Що відомо про Анатолія Конькова

Два тижні тому Конькову виповнилося 75 років фото з відкритих джерел

Анатолій Коньков народився 19 вересня 1949 року у Хрустальному (Красний Луч). За ігрової кар’єри виступав на позиції півзахисника. Захищав кольори «Авангарда» (Краматорськ), «Шахтаря» (Донецьк) та «Динамо» (Київ). Чемпіон СРСР (чотириразовий), володар Кубка СРСР, володар Кубка володарів кубків УЄФА, володар Суперкубка УЄФА.

За збірну СРСР провів 47 матчів (вісім голів). Срібний призер Євро-1972. У складі олімпійської збірної СРСР провів два матчі. Бронзовий призер футбольного турніру Олімпіади-1976.

На чолі національної збірної України Коньков провів сім матчів фото з відкритих джерел

Коньков з дружиною фото з відкритих джерел

В якості тренера очолював «Таврію», «Шахтар», СК «Миколаїв», «Ворсклу», «Сталь» та «Інтер» (Азербайджан). Працював головним тренером молодіжної збірної України. На чолі національної збірної України провів сім матчів (три перемоги та чотири поразки).

До слова, зірка київського «Динамо» 70-х років минулого сторіччя, володар Кубка Кубків і Суперкубка УЄФА, наставник збірної України в 1995 році Анатолій Коньков став батьком.