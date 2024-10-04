Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Помер видатний ексфутболіст київського «Динамо» Коньков

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Помер видатний ексфутболіст київського «Динамо» Коньков
Два тижні тому Конькову виповнилося 75 років
фото з відкритих джерел

Коньков був володарем Суперкубка УЄФА в 1975 році

Стало відомо про смерть колишнього футболіста та тренера Анатолія Конькова. Два тижні тому йому виповнилося 75 років. Про це повідомляє УАФ. 

Що відомо про Анатолія Конькова

Два тижні тому Конькову виповнилося 75 років
Два тижні тому Конькову виповнилося 75 років
фото з відкритих джерел

Анатолій Коньков народився 19 вересня 1949 року у Хрустальному (Красний Луч). За ігрової кар’єри виступав на позиції півзахисника. Захищав кольори «Авангарда» (Краматорськ), «Шахтаря» (Донецьк) та «Динамо» (Київ). Чемпіон СРСР (чотириразовий), володар Кубка СРСР, володар Кубка володарів кубків УЄФА, володар Суперкубка УЄФА.

За збірну СРСР провів 47 матчів (вісім голів). Срібний призер Євро-1972. У складі олімпійської збірної СРСР провів два матчі. Бронзовий призер футбольного турніру Олімпіади-1976.

На чолі національної збірної України Коньков провів сім матчів
На чолі національної збірної України Коньков провів сім матчів
фото з відкритих джерел
Коньков з дружиною
Коньков з дружиною
фото з відкритих джерел

В якості тренера очолював «Таврію», «Шахтар», СК «Миколаїв», «Ворсклу», «Сталь» та «Інтер» (Азербайджан). Працював головним тренером молодіжної збірної України. На чолі національної збірної України провів сім матчів (три перемоги та чотири поразки).

До слова, зірка київського «Динамо» 70-х років минулого сторіччя, володар Кубка Кубків і Суперкубка УЄФА, наставник збірної України в 1995 році Анатолій Коньков став батьком.

Читайте також:

Теги: Анатолій Коньков навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Метью Перрі помер у жовтні 2023 року
Смерть Меттью Перрі: один із підозрюваних визнав свою провину
Вчора, 16:53
У КНДР будуть страчувати людей за сленгові вирази з Південної Кореї
Заборонено сонцезахисні окуляри та білі весільні сукні. КНДР розширила список злочинів, які караються смертю
29 вересня, 11:19
Акула стали все частіше нападати на людей
Акули дедалі частіше нападають на людей – вчені
21 вересня, 01:30
Найвідомішим випускником курсів став капітан «Динамо» 
Футболіст збірної України отримав тренерський диплом УЄФА
20 вересня, 18:30
В активі української збірної 1548.29 бала
Україна піднялася на одну позицію в рейтингу ФІФА після двох поразок поспіль
19 вересня, 12:45
На внутрішніх змаганнях Аркадій виступав за Хмельницьку область та спортивний клуб «Авангард»
Раптово помер 25-річний чемпіон України з боксу Карцан
17 вересня, 17:27
Ілля Єфімчик (Голем) поглинав приголомшливі 16 500 калорій на добу
Помер бодибілдер-«мутант», який з’їдав 108 шматочків суші щодня
13 вересня, 15:46
Володимир Фокін каже, що пам’ятає позивні всіх загиблих підлеглих
Офіцер 3-ї штурмової бригади зізнався, що для нього найважче на війні
8 вересня, 15:35
Суперниками України у групі Ліги націй є команди Чехії, Албанії та Грузії
Україна – Албанія: де дивитися трансляцію матчу Ліги націй
5 вересня, 12:32

Новини

Помер видатний ексфутболіст київського «Динамо» Коньков
Помер видатний ексфутболіст київського «Динамо» Коньков
«Хоффенхайм» – «Динамо» – 2:0: числа та факти
«Хоффенхайм» – «Динамо» – 2:0: числа та факти
Ліга Європи: «Динамо» програло «Гоффенгайму»
Ліга Європи: «Динамо» програло «Гоффенгайму»
Україна зіграє в «бронзовому» матчі чемпіонату світу з футзалу: названо суперника
Україна зіграє в «бронзовому» матчі чемпіонату світу з футзалу: названо суперника
Ліга Чемпіонів: «Реал» сенсаційно програв попри дивовижний сейв Луніна
Ліга Чемпіонів: «Реал» сенсаційно програв попри дивовижний сейв Луніна
«Хоффенхайм» – «Динамо»: де і коли дивитися трансляцію матчу Ліги Європи
«Хоффенхайм» – «Динамо»: де і коли дивитися трансляцію матчу Ліги Європи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 жовтня: ситуація на фронті
21K
Міжнародний кримінальний суд видасть ордер на арешт Лукашенка? Деталі від DW
13K
Боєць «Айдару» назвав місто, яке стане наступною ціллю росіян після Вугледара
11K
Прогноз магнітних бур на 4-6 жовтня: якою буде сонячна активність
9469
Чому зарплати держслужбовців збільшаться, а освітян – ні. Пояснення голови бюджетного комітету Ради
8069
Паралізований журналіст BBC розповів про приниження у польському літаку

Новини

Вибухи в Києві та пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 08:03
ISW проаналізував удари Ізраїлю біля російської авіабази у Сирії
Сьогодні, 05:20
Мінлива хмарність та дощі на заході: прогноз погоди на 4 жовтня
Сьогодні, 05:00
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2024 року
Вчора, 23:57
Командні пункти на лінії вогню: ще один бункер-штаб передав «Сталевий фронт» Ахметова
Вчора, 14:55

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua