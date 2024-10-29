У France Football назвали причину програшу Вінісіуса у боротьбі за «Золотий мʼяч»

У голосуванні були близькі результати, однак перемогу забрав Родрі

Головний редактор France Football Венсан Гарсія пояснив, чому Вінісіус Жуніор посів друге місце у боротьбі за «Золотий мʼяч». Про це повідомляє L'equipe.

За словами головного редактора France Football, Вінісіусу Жуніору завадили його партнери по «Реалу», які теж потрапили у топ-5 голосування за «Золотий мʼяч».

«У голосуванні були близькі результати. Вінісіус, напевне, постраждав від присутності Беллінгема і Карвахаля в топ-5, тому що, математично, це забрало в нього декілька очок. Це також підсумовує сезон «Реала», в якому було 3-4 яскраві гравці, й журі розділило свої рішення між ними, що пішло на користь Родрі», – сказав Венсан Гарсія.

Вінісіус Жуніор у голосуванні за «Золотий мʼяч-2014» посів друге місце. У фінальній п'ятірці було аж три гравці «Реала»: сам бразилець, а також Дані Карвахаль та Джуд Беллінгем.

Нагадаємо, що півзахисник англійського клубу «Манчестер Сіті» та збірної Іспанії Родріго Ернандес Касканте був названий найкращим футболістом 2024 року за версією відомого видання France Football.