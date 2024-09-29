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Україна – Венесуела: де дивитися трансляцію матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу з футзалу

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Україна – Венесуела: де дивитися трансляцію матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу з футзалу
Україна може повторити національний рекорд, якщо здолає Венесуелу
фото: Асоціація футзалу України

Початок зустрічі о 18:00 за київським часом

Сьогодні, 29 вересня, збірна України з футзалу зіграє з Венесуелою матч 1/4 фіналу чемпіонату світу з футзалу. Початок зустрічі о 18:00 за київським часом.

Гра Україна – Венесуела у прямому ефірі буде транслюватися на місцевих телеканалах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Херсон і так далі), а також телеканалі та Youtube-каналі Суспільне Спорт.

Варто зазначити, що Венесуела в 1/8 фіналу переграла фаворита турніру – збірну Іспанії, з рахунком 2:1.

Венесуела встановила новий національний рекорд на чемпіонатах світу – вперше гратиме у чвертьфіналі. Досі команда лише одного разу діставалася стадії 1/8 фіналу – на своєму дебютному чемпіонаті світу 2021.

Натомість Іспанія вперше не гратиме у чвертьфіналах мундіалю за його новітнього формату (з 2012 року). Відтоді команда виходила до 1/4-ї на трьох чемпіонатах поспіль, а також двічі здобувала «срібло» (2012).

Також Україна може повторити національний рекорд, якщо здолає Венесуелу. Досі наша збірна лише одного разу доходили до цієї стадії: на першому для себе турнірі у 1996 році, де посіла четверте місце.

Як повідомлялося, збірна України з футзалу стартувала з перемоги в плей-оф чемпіонату світу 2024. «Синьо-жовті» переграли Нідерланди.

На шостій хвилині першого тайму рахунок відкрила збірна України. Михайло Зварич закинув м'яч у порожні ворота після гольової передачі Даниїла Абакшина. Нідерландці гостро відповіли вже під кінець 20-хвилинки – Україну від пропущеного голу врятувала стійка. 

Вже у другому таймі Нідерланди зрівняли рахунок у поєдинку. Натомість «синьо-жовтим» вистачило двох хвилин, аби вдруге вийти вперед. Незадовго після виходу на заміну ударом з гострого кута автором м'яча став Андрій Мельник – 2:1.

Фінальний рахунок Мельник встановив уже на заключній хвилині основного часу – вразив ворота під час зміни голкіпера, оформив дубль та довершив перемогу 3:1.

Нагадаємо, збірна України з футзалу здобула першу перемогу на чемпіонаті світу з футзалу. У другому турі українці розгромили команду Анголи – 7:2.

Вже 21 вересня національна збірна України з футзалу здобула другу перемогу на чемпіонаті світу, перегравши команду Афганістану з рахунком 4:1. Цей результат гарантував«синьо-жовтим» місце у плей-оф турніру.

Теги: футзал чемпіонат світу Збірна України

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