Данія надасть Україні $19,4 млн: до якої сфери надійде допомога

Міністр енергетики Данії: «Ми повинні зробити все можливе, щоб зробити українську енергетичну систему якомога сильнішою»

Данія виділить Україні $19,4 млн на відновлення енергетичної інфраструктури після масових російських атак. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики Данії.

Кошти скерують на реалізації надзвичайних заходів та для закупівлі обладнання й запасних частин для відновлення безпеки енергопостачання.

«Росія порушує правила війни своїми масованими атаками на українську систему електро- та теплопостачання. З наближенням зими багато українських домівок залишаться без тепла та електроенергії. Крім того, звичайні працівники енергетичного сектору, котрі попри все виконують свою роботу, самі стають мішенями. Ми повинні зробити все можливе, щоб зробити українську енергетичну систему якомога сильнішою», – заявив міністр клімату, енергетики та постачання Ларс Оагард.

У відомстві зауважили, що пожертва фінансується коштом Міністерства закордонних справ і має, серед іншого, сприяти вжиттю надзвичайних заходів і закупівлі обладнання та запасних частин з метою підтримки відновлення безпеки поставок. Підтримка здійснюється у співпраці з Програмою розвитку ООН, Енергетичним співтовариством, Данською радою з питань біженців та Данським Червоним Хрестом.

Нагадаємо, країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на міністерському засіданні у форматі G7+ у Нью-Йорку щодо підтримки енергосектору України.

Крім цього, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну.

Як повідомлялося, місія ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні (ММПЛУ) прогнозує, що цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії тривалістю від чотирьох до 18 години на добу.

Однак в уряді чиновники заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем з енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.