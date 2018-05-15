Справа на мільйон: повідомлено про підозру посадовцю «Укрзалізниці» на Київщині

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Посадовець внаслідок службової недбалості завдав збитків «Укрзалізниці» на суму майже 1 млн грн

Прокуратурою Київської області повідомлено про підозру головному інженеру виробничого підрозділу матеріального складу регіональної філії «Південно-Західна залізниця», який внаслідок службової недбалості завдав збитків ПАТ «Укрзалізниця» на суму майже 1 млн грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Встановлено, що чоловік, працюючи на посаді головного інженера виробничого підрозділу Київський головний матеріальний склад регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», будучи службовою особою, займався організацією вхідного контролю якості продукції, що надходить на склад, а також відповідав за проведення вхідного контролю, будучи головою відповідної комісії.

Протягом грудня 2016 року на виконання умов договору до Виробничого підрозділу Київський головний матеріальний склад регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» товариство поставило колодок секційних для електровозів серії ЧС на загальну суму майже 1 млн грн.

«Однак, головний інженер, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, будучи обізнаним з технічними умовами, яким повинна відповідати колодка секційна для електровозів серії ЧС та за відсутності повних даних про хімічний склад товару, підписав акти проведення вхідного контролю, внаслідок чого на зберігання до складу прийнято 4200 шт. колодок секційних, що не відповідають умовам договору, а отже не можуть бути використані у виробництві», - повідомляють у прокуратурі.

За процесуального керівництва Броварської місцевої прокуратури зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, тобто неналежне виконання своїх службових обов’язків, через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом до 750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або без такого.