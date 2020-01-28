Стали відомі результати пробного перепису населення на Оболоні і в одній з громад Київщини



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На підготовку і проведення пробного перепису населення було витрачено близько 45 млн грн

У грудні 2019 року було проведено пробний перепис населення в Пісківській об'єднаній територіальній громаді Бородянського району Київської області та на території окремих кварталів і в деяких будинках Оболонського району Києва.

Під час проведення пробного перепису розроблялися інноваційні технології збору даних про населення, а саме: отримання відповідей респондентів на запитання анкети (переписного листа) через інтернет, а також заповнення тимчасовим переписним персоналом переписної документації за допомогою планшетних комп'ютерів на підставі відповідей, отриманих від респондентів під час обходу (безпосереднє відвідування) житлових будинків і житлових приміщень в інших будівлях.

Про це повідомили у Державній службі статистики України на інформаційний запит КиевVласть.

Пробний перепис населення складався з наступних етапів:

з 1 по 10 грудня 2019 року респонденти самостійно заповнювали анкету (переписний лист) на спеціальному порталі в мережі інтернет (онлайн);

з 14 по 23 грудня здійснювалося безпосереднє опитування населення переписувачами методом обходу і заповнення переписної документації за допомогою планшетів;

з 24 по 26 грудня переписувачі разом з інструкторами-контролерами провели вибірковий контрольний обхід окремих квартир і будинків з метою перевірки якості роботи переписувачів, а також повноти охоплення населення пробним переписом.

До підготовки і проведення пробного перепису населення було залучено тимчасовий переписний персонал (громадяни України, які досягли 18 років, з числа працюючого та непрацюючого населення) в кількості 107 осіб (завідувачі переписних відділів та їх помічники, інструктори-контролери і переписувачі). Крім того, у виконанні робіт з підготовки і проведення пробного перепису населення брали участь близько 70 фахівців органів державної статистики (Держкомстату та Головних управлінь статистики в Києві та Київській області).

Повідомляється, що на підготовку і проведення пробного перепису населення було витрачено близько 45 млн грн.

За інформацією Держстату, під час пробного перепису населення самостійно заповнили анкету на спеціальному порталі в мережі Інтернет:

в Оболонському районі Києва - жителі 92 приміщень (0,8% від усіх цих приміщень в Оболонському районі);

в Пісківській ОТГ Бородянського району Київської області - жителі 36 приміщень (0,9% від усіх цих приміщень в Пісківській ОТГ).

У переписних відділах або інструкторських дільницях надали відповіді на запитання анкети:

в Оболонському районі - мешканці 394 приміщень (3% від усіх цих приміщень в Оболонському районі);

в Пісківській ОТГ - жителі 274 приміщень (7,4% від усіх цих приміщень).

За результатами пробного перепису населення чисельність наявного населення, що проживає в відібраних для пробного перепису приміщеннях, становить:

в Оболонському районі - 20,2 тис. осіб;

в Пісківській ОТГ - 7,3 тис. осіб.

Чисельність же постійного населення за результатами пробного перепису склала:

в Оболонському районі - 19,3 тис. осіб;

в Пісківській ОТГ - 7,4 тис. осіб.

Нагадаємо, як свідчать дані результатів оцінки чисельності наявного населення України, оприлюднені міністром Кабінету міністрів України Дмитром Дубілетом, наразі чисельність населення Києва складає 3,703 млн осіб, а в Київській області проживає 2,286 млн осіб.

Оцінку чисельності населення проводили трьома методами. Перший метод – це дані мобільних операторів. Друга методика – використання статево-вікової інформації, так званої «ялинки» з двох джерел – з даних Держстату і електронних реєстрів України.

Для третього методу було взято дані державного реєстру фізичних осіб і «почистили» його, виділивши людей, які хоч раз так чи інакше взаємодіяли з державою за останні 3 роки.

До відома, спочатку у проекті Державного бюджету України на 2020 рік на проведення запланованого загальнонаціонального перепису населення передбачили понад 3 млрд грн. Після чого Кабмін узгодив термін для проведення наступного перепису населення України.

Водночас Дубілет заявив, що планує провести електронний перепис населення, що дозволить зекономити 2-3 млрд грн.

Наприкінці листопаду минулого року директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова розкритикувала заміну повноцінного перепису населення на електронний, про що заявив міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

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