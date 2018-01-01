Стало відомо, де під час холодів можна обігрітися та отримати теплу одежу (адреси)

«У Києві працюють 20 пунктів обігріву»

У столиці пункти обігріву, організовані Департаментом соціальної політики, готові прийняти всіх, хто потребує допомоги. У разі зниження температури кількість таких пунктів буде збільшено до 50 за рахунок ще 30 пунктів Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища. Окрім того, у місті постійно діє міський оперативний штаб



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«У Києві працюють 20 пунктів обігріву»

У столиці пункти обігріву, організовані Департаментом соціальної політики, готові прийняти всіх, хто потребує допомоги. У разі зниження температури кількість таких пунктів буде збільшено до 50 за рахунок ще 30 пунктів Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища. Окрім того, у місті постійно діє міський оперативний штаб допомоги бездомним особам та розроблено графік роботи соціального патруля, відповідно до якого проводиться чергування в місцях найбільшого скупчення таких осіб.

Про це проінформував перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє «Главком».

«Соціальний патруль працює у Шевченківському районі на Залізничному вокзалі (вул. Старовокзальна, 7), у Солом’янському районі на Привокзальній площі (ст. Київ-Волинський) та у Дарницькому районі – на приміському вокзалі «Дарниця» (вул. Привокзальна, 1). Його роботу забезпечує одна мобільна бригада з одним автомобілем, до складу якої входять соціальні працівники, водій та кухар. Щоденно проводиться харчування 200 осіб. Патрулювання здійснюється з 1 грудня 2017 року до 31 березня 2018 року без вихідних і святкових днів. Окрім того, постачають безхатченкам теплий одяг із банку одягу киян», – пояснив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, під час патрулювання соціальними працівниками Будинку соціального піклування проводиться методична роз’яснювальна робота серед безхатченків про функціонування в місті Києві закладів соціального захисту, що надають соціальні послуги бездомним особам, інформацію про місця харчування безхатченків і видаються направлення на проходження безкоштовного медичного обстеження.

Окрім того, у разі виникнення потреби, під час різких знижень температури навколишнього середовища, у Будинку соціального піклування та у Київському центрі соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання (с. Ясногородка, Вишгородського району, Київської області) передбачено розгортання додаткових ліжок і переведення даних закладів у режим цілодобового функціонування.

«При Будинку соціального піклування, районних територіальних центрах соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян та на базі районних установ соціального захисту населення утворені постійно діючі банки одягу та взуття. Також в окремих кімнатах чи вестибюлі Центрів утворено стаціонарні пункти обігріву, в яких можна зігрітися та випити теплого чаю», – зазначив Микола Поворозник.

Інформацію про функціонування вказаних пунктів обігріву висвітлено на сайтах Департаменту, районних територіальних центрів соціального обслуговування та районних у місті Києві державних адміністрацій. Оголошення про функціонування пунктів обігріву розклеєно в найбільш людних місцях.

Зауважимо, що за інформацією Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища, на території Києва у зимовий період 2017-2018 років передбачено розміщення 30 стаціонарних пунктів обігріву. Розгортання пунктів обігріву проводиться згідно з рішенням Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відповідно до класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019:2010: надзвичайна ситуація, пов’язана з дуже сильним морозом (температура повітря мінус 30о С і нижче). У приміщеннях пунктів обігріву відвідувачі можуть не тільки зігрітися, але й отримати першу медичну допомогу та випити гарячого чаю.

Місця знаходження банків одягу та пунктів обігріву в місті Києві