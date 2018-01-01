Стало відомо, де у столиці перед Різдвом можна купити свіжі продукти (адреси)

5 січня в Києві триватимуть сезонні сільськогосподарські ярмарки

У столиці триватимуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції за всіма групами товарів. Зокрема, ярмарки пройдуть: 5 січня (п’ятниця) 2018 року у: Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53; Дніпровському районі –