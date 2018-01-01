Стало відомо, де у столиці перед Різдвом можна купити свіжі продукти (адреси)
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Ярмарок
5 січня в Києві триватимуть сезонні сільськогосподарські ярмарки
У столиці триватимуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції за всіма групами товарів.
Зокрема, ярмарки пройдуть:
5 січня (п’ятниця) 2018 року у:
- Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алма-Атинська, 64-74;
- Печерському районі – перетин вулиць Л. Первомайського та Мечникова, пров. Виноградний;
- Подільському районі – пров. Полковий (у межах вулиць Білецької та Полкової);
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
- Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вул. Вузівської та М. Кривоноса); пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);
- Шевченківський район – перетин вулиць вул. О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94; вул. Ружинська, 16-18.
Нагадаємо, що ярмарки проходять за сприяння Київської міської та районних у місті Києві державних адміністрацій, враховуючи звернення мешканців столиці та з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції.