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    Стало відомо, де у столиці перед Різдвом можна купити свіжі продукти (адреси)

    5 січня в Києві триватимуть сезонні сільськогосподарські ярмарки
    У столиці триватимуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції за всіма групами товарів. Зокрема, ярмарки пройдуть:  5 січня (п’ятниця) 2018 року у: Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53; Дніпровському районі –
    • Сьогодні, 10:22
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    Ярмарок
    Ярмарок

    5 січня в Києві триватимуть сезонні сільськогосподарські ярмарки

    У столиці триватимуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції за всіма групами товарів.

    Зокрема, ярмарки пройдуть: 

    5 січня (п’ятниця) 2018 року у:

    • Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
    • Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алма-Атинська, 64-74;
    • Печерському районі – перетин вулиць Л. Первомайського та Мечникова, пров. Виноградний;
    • Подільському районі – пров. Полковий (у межах вулиць Білецької та Полкової);
    • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
    • Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вул. Вузівської та М. Кривоноса); пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);
    • Шевченківський район – перетин вулиць вул. О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94; вул. Ружинська, 16-18.

    Нагадаємо, що ярмарки проходять за сприяння Київської міської та районних у місті Києві державних адміністрацій, враховуючи звернення мешканців столиці та з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції.

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