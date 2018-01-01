Стало відомо, де в столиці проведуть продовольчі ярмарки (адреси)
- Сьогодні, 09:50
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Розсилка
На цьому тижні в Києві пройдуть сезонні ярмарки
У столиці будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів
20 лютого (вівторок):
- у Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Володимирська, 80-86-А;
- у Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
- у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- у Шевченківському районі – перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Багговутівська, 1.
21 лютого (середа):
- у Голосівському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
- у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
- у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах Тверської та Ковпака);
- у Подільському районі – просп. Правди, 5-11;
- у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Тулузи, 10 (перетин вул. Тулузи та б-р Р. Роллана);
- у Шевченківському районі – перетин вулиць О. Теліги та Мельникова.
22 лютого (четвер):
- у Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (в межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської);
- у Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, вул. Березняківська, 21-23;
- у Печерському районі – вул. Московська, 2;
- у Подільському районі –вул. Оболонська, 23-35;
- у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- у Шевченківському районі - вул. Багговутівська, 1.
23 лютого (п’ятниця):
- у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- у Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
- у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алма-Атинська, 64-74;
- у Печерському районі – перетин вулиць Л. Первомайського та Мечнікова, пров. Виноградний, 4-6;
- у Подільському районі – пров. Полковий (в межах вулиць Білецької та Полкової);
- у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
- у Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах вулиць Вузівської та М. Кривоноса), пров. Ковальський (в межах вулиць Металістів та Смоленської);
- у Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), перетин вулиць О. Гончара, 65а та Б. Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16-20.
24 лютого (субота):
- у Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна.
25 лютого (неділя):
- у Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- у Дніпровському районі – вул. С. Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської).