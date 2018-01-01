Стало відомо, де в столиці проведуть продовольчі ярмарки (адреси)

На цьому тижні в Києві пройдуть сезонні ярмарки

У столиці будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів 20 лютого (вівторок): у Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Володимирська, 80-86-А; у Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, перетин вулиць