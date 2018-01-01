Стало відомо, коли у столиці запустять систему єдиного е-квитка

Впровадити систему електронного квитка планують у другому кварталі 2018 року

«Амріта комплексні рішення» повинна поставити всі бортові комп'ютери і валідатори для впровадження єдиного електронного квитка до кінця березня 2018 року. Про це стало відомо зі звіту Департаменту транспортної інфраструктури Київської міськдержадміністрації. Впровадити систему електронного квитка планують у другому кварталі



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Закон про електронний квиток в міському транспорті був прийнятий Верховною Радою 17 січня 2017

Впровадити систему електронного квитка планують у другому кварталі 2018 року

«Амріта комплексні рішення» повинна поставити всі бортові комп'ютери і валідатори для впровадження єдиного електронного квитка до кінця березня 2018 року.

Про це стало відомо зі звіту Департаменту транспортної інфраструктури Київської міськдержадміністрації.

Впровадити систему електронного квитка планують у другому кварталі 2018 року, хоча півтора місяці тому в КМДА називали більш чіткі терміни - квітень.

У КП «Київпастранс» відзвітували, що модернізація існуючої системи оплати проїзду та обліку пасажирів в міському транспорті - триває.

Крім впровадження окремих елементів нової системи на швидкісному трамваї, фунікулері, міській електричці, ведуться роботи по оснащенню рухомого складу наземного громадського транспорту обладнанням для здійснення розрахунків за проїзд електронними квитками.

У документі зазначили, що переможцем тендеру на закупівлю обладнання, необхідного для впровадження е-квитка в наземному пасажирському транспорті Києва, стало ТОВ «Амріта Комплексні Рішення».

За результатами аукціону, компанія здійснить ці роботи за 365 млн грн.

Поставку обладнання планувалося здійснити в два етапи: на першому - поставити 500 одиниць комплектів технічних засобів автоматичної оплати проїзду і 300 одиниць приладів інспекції в термін до 20 грудня 2017 року; на другому - поставити 1000 одиниць комплектів до 20 березня 2018 року.

Виходячи з викладеного, орієнтовний термін введення електронного квитка на наземному громадському транспорті в тестовому режимі - другий квартал 2018 року, говориться в документі.

Як повідомлялося раніше, в листопаді директор Департаменту інформаційних технологій Київської міськдержадміністрації Юрій Назаров заявляв, що допоставить 1000 комплектів обладнання повинні на початку 2018 року. Хоча зараз назвали термін - 20 березня.

Тоді ж, в листопаді, Назаров розповів, що змонтувати обладнання і запустити систему єдиного електронного квитка в експлуатацію планують до квітня.

На даний момент, система безконтактної оплати в громадському транспорті вже працює у Житомирі, Сумах та Харкові.

Нагадаємо, закон про електронний квиток в міському транспорті був прийнятий Верховною Радою 17 січня 2017р., підписаний президентом 3 лютого, опублікований в офіційній парламентській газеті «Голос України» 7 лютого і набув чинності 7 травня 2017р.