  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Стало відомо, коли у столиці запустять систему єдиного е-квитка

    Впровадити систему електронного квитка планують у другому кварталі 2018 року
    «Амріта комплексні рішення» повинна поставити всі бортові комп'ютери і валідатори для впровадження єдиного електронного квитка до кінця березня 2018 року. Про це стало відомо зі звіту Департаменту транспортної інфраструктури Київської міськдержадміністрації. Впровадити систему електронного квитка планують у другому кварталі
    • Сьогодні, 15:49
    • Розсилка
    Закон про електронний квиток в міському транспорті був прийнятий Верховною Радою 17 січня 2017
    Закон про електронний квиток в міському транспорті був прийнятий Верховною Радою 17 січня 2017

    Впровадити систему електронного квитка планують у другому кварталі 2018 року

    «Амріта комплексні рішення» повинна поставити всі бортові комп'ютери і валідатори для впровадження єдиного електронного квитка до кінця березня 2018 року.

    Про це стало відомо зі звіту Департаменту транспортної інфраструктури Київської міськдержадміністрації.

    Впровадити систему електронного квитка планують у другому кварталі 2018 року, хоча півтора місяці тому в КМДА називали більш чіткі терміни - квітень.

    У КП «Київпастранс» відзвітували, що модернізація існуючої системи оплати проїзду та обліку пасажирів в міському транспорті - триває.

    Крім впровадження окремих елементів нової системи на швидкісному трамваї, фунікулері, міській електричці, ведуться роботи по оснащенню рухомого складу наземного громадського транспорту обладнанням для здійснення розрахунків за проїзд електронними квитками.

    У документі зазначили, що переможцем тендеру на закупівлю обладнання, необхідного для впровадження е-квитка в наземному пасажирському транспорті Києва, стало ТОВ «Амріта Комплексні Рішення».

    За результатами аукціону, компанія здійснить ці роботи за 365 млн грн.

    Поставку обладнання планувалося здійснити в два етапи: на першому - поставити 500 одиниць комплектів технічних засобів автоматичної оплати проїзду і 300 одиниць приладів інспекції в термін до 20 грудня 2017 року; на другому - поставити 1000 одиниць комплектів до 20 березня 2018 року.

    Виходячи з викладеного, орієнтовний термін введення електронного квитка на наземному громадському транспорті в тестовому режимі - другий квартал 2018 року, говориться в документі.

    Як повідомлялося раніше, в листопаді директор Департаменту інформаційних технологій Київської міськдержадміністрації Юрій Назаров заявляв, що допоставить 1000 комплектів обладнання повинні на початку 2018 року. Хоча зараз назвали термін - 20 березня.

    Тоді ж, в листопаді, Назаров розповів, що змонтувати обладнання і запустити систему єдиного електронного квитка в експлуатацію планують до квітня.

    На даний момент, система безконтактної оплати в громадському транспорті вже працює у Житомирі, Сумах та Харкові.

    Нагадаємо, закон про електронний квиток в міському транспорті був прийнятий Верховною Радою 17 січня 2017р., підписаний президентом 3 лютого, опублікований в офіційній парламентській газеті «Голос України» 7 лютого і набув чинності 7 травня 2017р.

     

    Читайте також
    Київ громадський транспорт закон технології
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ