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    Стало відомо, куди поділися лавочки з Хрещатика

    4 травня лавочки почали виставляти назад
    Лавочки з вулиці Хрещатик у Києві забрали комунальники на реконструкцію. Про це повідомила прес-служба КО «Київзеленбуд».  «Друзі, лави з вулиці Хрещатик забрали фахівці КП УЗН «Комунальне підприємство з утримання зелених насаджень. – Ред.) Шевченківського району, аби пофарбувати, полагодити і покращити їхній
    • Сьогодні, 10:10
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    Вулиця Хрещатик без лавочок, 4 травня 2018 р.
    Фото: Інформатор
    Вулиця Хрещатик без лавочок, 4 травня 2018 р.

    4 травня лавочки почали виставляти назад

    Лавочки з вулиці Хрещатик у Києві забрали комунальники на реконструкцію. Про це повідомила прес-служба КО «Київзеленбуд».

     «Друзі, лави з вулиці Хрещатик забрали фахівці КП УЗН «Комунальне підприємство з утримання зелених насаджень. – Ред.) Шевченківського району, аби пофарбувати, полагодити і покращити їхній естетичний вигляд!» - йдеться в повідомленні.

    Уже у п’ятницю, 4 травня, лавочки почали виставляти назад красивими і оновленими.

    Загалом до вівторка близько 70 лав знову повернуться на свої місця, інформують «зеленбудівці».

    Як повідомлялося, вранці 4 травня кияни виявили несподіване зникнення лавочок на головній вулиці країни. Причини їх зникнення в ніч з четверга на п'ятницю були незрозумілі.

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