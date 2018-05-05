Стало відомо, куди поділися лавочки з Хрещатика
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Фото: Інформатор
Вулиця Хрещатик без лавочок, 4 травня 2018 р.
4 травня лавочки почали виставляти назад
Лавочки з вулиці Хрещатик у Києві забрали комунальники на реконструкцію. Про це повідомила прес-служба КО «Київзеленбуд».
«Друзі, лави з вулиці Хрещатик забрали фахівці КП УЗН «Комунальне підприємство з утримання зелених насаджень. – Ред.) Шевченківського району, аби пофарбувати, полагодити і покращити їхній естетичний вигляд!» - йдеться в повідомленні.
Уже у п’ятницю, 4 травня, лавочки почали виставляти назад красивими і оновленими.
Загалом до вівторка близько 70 лав знову повернуться на свої місця, інформують «зеленбудівці».
Як повідомлялося, вранці 4 травня кияни виявили несподіване зникнення лавочок на головній вулиці країни. Причини їх зникнення в ніч з четверга на п'ятницю були незрозумілі.