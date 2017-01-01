Стало відомо, які автомобілі популярні серед киян

Автомобільний столичний ринок продовжує залишатися найбільшим регіональним ринком, де здійснюється близько третини всіх первинних реєстрацій нових легкових авто.

З січня по жовтень 2017 роки кияни придбали 20584 нових легкових автомобіля. Таким чином, попит на нові машини у жителів столиці виріс на 30% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Також спеціалісти визначили, які автомобілі найчастіше отримували столичну прописку в цьому році. За підсумками десяти місяців 2017 року бестселером на



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Автомобільний столичний ринок продовжує залишатися найбільшим регіональним ринком, де здійснюється близько третини всіх первинних реєстрацій нових легкових авто.

З січня по жовтень 2017 роки кияни придбали 20584 нових легкових автомобіля. Таким чином, попит на нові машини у жителів столиці виріс на 30% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Також спеціалісти визначили, які автомобілі найчастіше отримували столичну прописку в цьому році.

За підсумками десяти місяців 2017 року бестселером на ринку міста став автомобіль Skoda Octavia - цю модель вибрали 872 автомобіліста.

Слідом за Октавией в рейтингу вподобань киян Renault Logan, в заліку цієї моделі 861 продаж.

Третє місце і 688 отриманих столичних номерів у лідера всеукраїнського рейтингу KIA Sportage.

На четвертій позиції Toyota RAV-4 - 581 авто.

Замикає п'ятірку лідерів Volkswagen Polo - 545 зареєстрованих машин.

Також в ТОП-10 найбільш затребуваних в Києві автомобілів увійшли: Renault Duster - 542 шт .; Toyota Corolla - 498 шт .; Skoda Rapid - 472 шт .; Ford Fiesta - 458 шт. і Toyota Camry - 413 шт.

Джерело: Укравтопром