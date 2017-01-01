  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Стало відомо, які автомобілі популярні серед киян

    Автомобільний столичний ринок продовжує залишатися найбільшим регіональним ринком, де здійснюється близько третини всіх первинних реєстрацій нових легкових авто.
    З січня по жовтень 2017 роки кияни придбали 20584 нових легкових автомобіля. Таким чином, попит на нові машини у жителів столиці виріс на 30% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Також спеціалісти визначили, які автомобілі найчастіше отримували столичну прописку в цьому році. За підсумками десяти місяців 2017 року бестселером на
    • Сьогодні, 15:01
    • Розсилка

    Автомобільний столичний ринок продовжує залишатися найбільшим регіональним ринком, де здійснюється близько третини всіх первинних реєстрацій нових легкових авто.

    З січня по жовтень 2017 роки кияни придбали 20584 нових легкових автомобіля. Таким чином, попит на нові машини у жителів столиці виріс на 30% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

    Також спеціалісти визначили, які автомобілі найчастіше отримували столичну прописку в цьому році.

    За підсумками десяти місяців 2017 року бестселером на ринку міста став автомобіль Skoda Octavia - цю модель вибрали 872 автомобіліста.

    Слідом за Октавией в рейтингу вподобань киян Renault Logan, в заліку цієї моделі 861 продаж.

    Третє місце і 688 отриманих столичних номерів у лідера всеукраїнського рейтингу KIA Sportage.

    На четвертій позиції Toyota RAV-4 - 581 авто.

    Замикає п'ятірку лідерів Volkswagen Polo - 545 зареєстрованих машин.

    Також в ТОП-10 найбільш затребуваних в Києві автомобілів увійшли: Renault Duster - 542 шт .; Toyota Corolla - 498 шт .; Skoda Rapid - 472 шт .; Ford Fiesta - 458 шт. і Toyota Camry - 413 шт.

    Джерело: Укравтопром

    Київ ринок автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ