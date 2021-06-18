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    Стало відомо, яку зарплату отримують директори столичних шкіл

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    Київ виплачує стимулюючі надбавки для всіх освітян&nbsp; - Стало відомо, яку зарплату отримують директори столичних шкіл
    Київ виплачує стимулюючі надбавки для всіх освітян 
    Фото з відкритих джерел

    У Києві на конкурсах на посади директорів шкіл – від 3 до 5 претендентів на місце

    Середня заробітна платня директорів столичних шкіл та їх заступників складає від 25 до 30 тисяч гривень. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    «Мені приємно зазначити, що слідом за столицею, й інші міста України почали звертати увагу на оплату праці вчителів та керівників закладів освіти. Київ в цьому напрямку рухається давно. Середня заробітна платня директорів столичних шкіл та їх заступників в першому півріччі цього року складала від 25 до понад 30 тисяч гривень», – повідомив мер.

    «Як це нам вдалося? Вже не перший рік Київ виплачує керівникам закладів загальної середньої освіти надбавки за інтенсивність роботи, що сягають до 70%», – пояснив Кличко.

    Мер підкреслив, що щорічно освітяни столиці за підсумками року отримують суттєву заохочувальну премію.

    Цього року в бюджеті столиці на стимулюючі надбавки для всіх освітян міста передбачили 2,8 млрд грн.

    «Зазначу, що на конкурсах на посади директорів шкіл – від 3 до 5 претендентів на місце. Тобто, робота в сфері освіти стає престижною. І ми продовжуємо над цим працювати», – підкреслив Кличко.

    Як повідомлялося, Кличко перевірив, як триває капітальна реконструкція столичної школи №22 в Солом’янському районі. Там, фактично, звели новий заклад. Там втілили сучасну енергонезалежну систему, щоб опалювати будівлю та нагрівати воду завдяки ґрунтовим тепловим насосам. У приміщенні, окрім навчальних класів, буде гардеробна, медичний блок, читальний, спортивний та хореографічний зали. Крім того, будівлю облаштують ліфтами та пандусами для комфорту маломобільних груп населення. Учнів школа №22 прийматиме вже з 1 вересня цього року.

    Теги: Віталій Кличко Київ зарплата школа вчитель
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    Стало відомо, яку зарплату отримують директори столичних шкіл