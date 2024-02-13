Вандали обмалювали київський кінотеатр «Жовтень» через показ фільму про ЛГБТ

Акт вандалізму невідомі скоїли через майбутній показ українського фільму, в якому висміюється ставлення суспільства до теми ЛГБТ

Будівлю київського кінотеатру «Жовтень» невідомі обмалювали фарбою. На стіні кінотеатру та сітілайтах вони написали гомофобні вислови. Про це повідомила пресслужба кінотеатру.

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Як зазначає пресслужба, акт вандалізму скоїли через майбутній показ українського фільму «Уроки толерантності», в якому висміюється ставлення суспільства до теми ЛГБТ.

Невідомі обмалювали будівлю кінотеатру фото: Instagram/zhovten.cinema

«Поки наша нація бореться за свою свободу, за свободу волевиявлення, демократію, за повагу до особистого вибору, деякі наші співгромадяни досі підтримують російські наративи, адже це там переслідують і забороняють представників ЛГБТ спільноти», – йдеться у повідомленні театру.

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Пресслужба кінотеатру закликала переглянути комедійно-сатиричну стрічку Аркадія Непиталюка «Уроки толерантності», а також «читати книги, знайомитися з науковими дослідженнями, щоб не було вкотре соромно за людську печерність».

Акт вандалізму невідомі скоїли через майбутній показ українського фільму «Уроки толерантності» фото: Instagram/zhovten.cinema

Стрічка має вийти в український прокат 14 лютого. Фільм створений за пʼєсою Ігоря Білиця «Гей-парад».

Зазначимо, «Жовтень» – це лише один з небагатьох міських кінотеатрів, які ще існують. Десятки комунальних кінотеатрів закрилися, а їхні будівлі були викуплені під інші потреби.

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