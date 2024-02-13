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Вандали обмалювали київський кінотеатр «Жовтень» через показ фільму про ЛГБТ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вандали обмалювали київський кінотеатр «Жовтень» через показ фільму про ЛГБТ
Будівлю кінотеатру невідомі обмалювали фарбою
фото: Instagram/zhovten.cinema

Акт вандалізму невідомі скоїли через майбутній показ українського фільму, в якому висміюється ставлення суспільства до теми ЛГБТ

Будівлю київського кінотеатру «Жовтень» невідомі обмалювали фарбою. На стіні кінотеатру та сітілайтах вони написали гомофобні вислови. Про це повідомила пресслужба кінотеатру.

Як зазначає пресслужба, акт вандалізму скоїли через майбутній показ українського фільму «Уроки толерантності», в якому висміюється ставлення суспільства до теми ЛГБТ.

Невідомі обмалювали будівлю кінотеатру
Невідомі обмалювали будівлю кінотеатру
фото: Instagram/zhovten.cinema

«Поки наша нація бореться за свою свободу, за свободу волевиявлення, демократію, за повагу до особистого вибору, деякі наші співгромадяни досі підтримують російські наративи, адже це там переслідують і забороняють представників ЛГБТ спільноти», – йдеться у повідомленні театру.

Пресслужба кінотеатру закликала переглянути комедійно-сатиричну стрічку Аркадія Непиталюка «Уроки толерантності», а також «читати книги, знайомитися з науковими дослідженнями, щоб не було вкотре соромно за людську печерність».

Акт вандалізму невідомі скоїли через майбутній показ українського фільму «Уроки толерантності»
Акт вандалізму невідомі скоїли через майбутній показ українського фільму «Уроки толерантності»
фото: Instagram/zhovten.cinema

Стрічка має вийти в український прокат 14 лютого. Фільм створений за пʼєсою Ігоря Білиця «Гей-парад».

Зазначимо, «Жовтень» – це лише один з небагатьох міських кінотеатрів, які ще існують. Десятки комунальних кінотеатрів закрилися, а їхні будівлі були викуплені під інші потреби.

До слова, у Львові побили трансгендерну військову Хелен. Дівчина взяла відпустку від служби, щоб приїхати на похорон мами.

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Теги: Київ кіно вандалізм ЛГБТ

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