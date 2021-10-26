У Києві більшість будинків досі без тепла. Влада назвала причину

Опалення в житлових будинках почали включати в суботу

Станом на 25 жовтня в Києві опалення увімкнули у 5,2 тис. житлових будинків, які обслуговуються комунальними підприємствами, що становить 65%. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Також тепло подали в майже 400 будинків ОСББ, ЖБК, інвестиційні та відомчі, що складає близько 20%.

КМДА звертає увагу, що зазначені житлові будинки підключаються винятково за індивідуальними заявками їх органів правлінь. Без відповідної заявки на підключення теплопостачальна компанія не може підключити будинок до тепла.

«З різних причин, зокрема, прагнучи зекономити енергоносії, більшість будинків не звернулись для підключення. Міська влада наполегливо просить поінформувати про ці рішення мешканців будинків або звернутись із відповідними заявками», – йдеться в повідомленні КМДА.

Нагадаємо, у суботу, 23 жовтня, в Києві почали включати опалення в житлових будинках.

Столична система теплопостачання Києва є однією з найбільших в Європі. Це комплекс із трьох потужних теплоелектроцентралей, майже 200 котелень і понад 2,7 тис. км теплових мереж. Їх планово виводять в роботу на повну потужність, щоб уникнути різкого збільшення теплового навантаження та запобігти аварійності. Тому для повного підключення системи необхідно 7 днів.

Повідомлялося, що тарифи на тепло КП «Київтеплоенерго» для населення підвищуватися не будуть. Київська міська рада прийняла рішення про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства «Київтеплоенерго» на 2 млрд грн.

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