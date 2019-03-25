У Кличка розповіли, коли повністю розберуть Шулявський міст



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Триває демонтаж Шулявського шляхопроводу Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Розібрали першу балку мосту

Ремонтні роботи на Шулявському шляхопроводі спричиняють певні незручності для містян і гостей столиці, однак безпека важливіша. Про це під час прямого ефіру на телеканалі «Київ» заявив заступник голови КМДА Дмитро Давтян. Він закликав водіїв із розумінням поставитися до необхідності реконструкції шляхопроводу.

«Тема Шулявки ось вже тиждень займає топ-місце серед новин. Ми чуємо чимало скарг – мовляв, затори, важко діставатися. Але ми заздалегідь попереджали і водіїв, і користувачів громадського транспорту про зміни руху, тож розраховуємо на розуміння. Проблема тимчасова, і без певних обмежень її не вирішити», – підкреслив Давтян.

Водночас він нагадав, що повного перекриття проспекту Перемоги не буде.

«Незабаром заплановане часткове перекриття у нічний час, коли демонтуватимуть балки над проїжджою частиною. Ще одне невелике (у нічний час на кілька годин) перекриття проспекту відбудеться у липні-серпні, коли будуть збиратися нові конструкції», – наголосив заступник голови КМДА.

Він також розповів, що демонтажні роботи проводитимуться до середини квітня. Досі планується повністю розібрати міст. Після чого почнуть збирати нові конструкції.

«Уже розібрали першу балку. Узагалі на мосту 17 прольотів по 12-14 балок», – сказав Давтян.

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця масштабної реконструкції Шулявського шляхопроводу.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни вже встигли охрестити шляхопровід «мостом ганьби».

У КМДА оприлюднили схему об'їзних маршрутів, які будуть відкриті на час реконструкції Шулявського шляхопроводу.

На час реконструкції транспортної розв'язки на Шулявці КП Київпастранс організовує рух громадського транспорту за зміненими маршрутами.

20 березня мер Києва Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи з реконструкції Шулявського шляхопроводу.

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