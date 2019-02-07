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    Стартувала подача проектів Громадського бюджету-2020

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    Стартувала подача проектів Громадського бюджету-2020

    Обирати проекти, які місто реалізовуватиме у 2020 році, кияни зможуть з 15 травня до 6 червня

    Сьогодні, 7 лютого, розпочалася подача ініціатив у рамках Громадського бюджету-2020. Процедура триватиме до 6 березня. Уже зареєстровано 5 проектів загальною вартістю 694 тисячі гривень. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів.

    «Громадський бюджет користується дедалі більшою популярністю. Щороку зростає як кількість поданих проектів, так і кількість киян, які голосують за ініціативи. До прикладу, під час першого ГБ було подано 497 проектів, за які проголосували 50 тисяч осіб. У результаті ми отримали 62 переможці. А під час ГБ-2019 кияни обрали 341 проект для реалізації серед 940. Свої голоси віддали понад 154 тисячі осіб. Переконаний, що цього року до Громадського бюджету долучиться ще більше громадян», - зазначив Прокопів.

    Обирати проекти, які місто реалізовуватиме у 2020 році, кияни зможуть з 15 травня до 6 червня. А до 1 серпня має бути розпланована реалізація портфелю ініціатив.

    «На Громадський бюджет-2020 місто має намір виділити 160 мільйонів гривень. Нагадаю, у 2019 році ми спрямували 150 мільйонів. Ще з важливого: ми зміщуємо терміни голосування та планування реалізації проектів.  Минулого року голосування закінчувалося у вересні, і в розпорядників коштів було замало часу, аби сформувати бюджетні запити на виконання ініціатив киян. У 2019 році голосування закінчується у червні. Разом з тим, положення залишається без змін. Зокрема, зберігається мінімальна вартість проекту на рівні 50 тисяч гривень, і максимальна у розмірі 3 мільйонів. Залежно від кошторису ініціативи буде визначатися і кількість голосів для перемоги: чим дорожчий проект, тим більше треба буде здобути голосів», - розповів голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Странніков.

    Також у рамках Громадського бюджету-2020 зберігаються правила етичної поведінки, згідно з якими заборонено підкуп голосів та політичну агітацію. Окрім того діятиме рейтинг доброчесності.

    Нагадаємо, на пленарному засіданні Київської міської ради 31 січня депутати затвердили параметри Громадського бюджету на 2020 рік.

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