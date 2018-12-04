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    Столична поліція цьогоріч вилучила 800 кг наркотиків на 30 млн гривень

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    Столична поліція цьогоріч вилучила 800 кг наркотиків на 30 млн гривень

    У порівнянні з минулим роком рівень злочинності в Києві знизився на 13%

    Упродовж 2018 року правоохоронцями Києва було вилучено 800 кг наркотиків загальною вартістю 30 млн гривень.

    Про це повідомили на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції, йдеться на сайті Київської міськради.

    За даними поліції Києва, в середньому щоденно у столиці реєструється 175 злочинів, а до правоохоронців надходить близько 3 тисяч викликів на добу.

    «Найбільшу частину правопорушень складають майнові злочини – крадіжки, пограбування, розбійні напади», - зазначають у поліції.  

    Причому, повідомляється, що значну кількість злочинів скоюють іноземці. Так, протягом цього року було затримано 600 осіб – громадян Росії, Грузії, Азербайджану, Молдови, Вірменії та Узбекистану.

    У поліції також зауважили, що у порівнянні з минулим роком рівень злочинності в Києві знизився на 13%, а кількість розкритих злочинів, навпаки, збільшилася.

    Стосовно незаконного обігу зброї, з початку року в Києві в результаті обшуків та проведення спецоперацій було вилучено 272 пістолети, 40 револьверів, 39 рушниць, 38 автоматів, 15 протитанкових гранатометів, 105 гранат, майже 32 тисячі патронів різного калібру, 25 кг вибухових речовин та 9 саморобних вибухових пристроїв.

    До слова, на Запоріжжі старший інспектор колонії постачав наркотики засудженим.

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