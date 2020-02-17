Заарештовано грабіжника, який відібрав у киянина $30 тис.



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Пограбування сталося під виглядом обміну валют

Шевченківським районним судом міста Києва обрано запобіжний захід вигляді тримання під вартою одному з підозрюваних у грабіжницькому заволодінні грошовими коштами потерпілого у сумі 30 тис. доларів США.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Так, підозрюваний 12 лютого 2020 року, діючи у групі осіб, розмістив на сайті minfin.com.ua оголошення про купівлю іноземної валюти за вигідним курсом. Цього ж дня за вказаним оголошенням звернувся потерпілий та домовився про зустріч з метою продажу 30 тис. доларів США.

«Коли потерпілий прибув на місце зустрічі, яка відбулася на вулиці Саксаганського, підозрюваний запропонував йому сісти на заднє сидіння автомобіля. Одразу після цього чоловік заблокував двері автомобіля таким чином, щоб їх неможливо було відчинити з середини, нібито для обміну грошових коштів. Дочекавшись, коли потерпілий дістав грошові кошти для обміну, підозрюваний вихопив із рук потерпілого 30 тис. доларів США, вискочив з автомобіля та побіг у напрямку вул. Л. Толстого», - розповіли в прокуратурі.

Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 10 вжитими слідчими та оперативно-розшуковими заходами встановлено особу правопорушника та затримано його.

Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 5 ст. 186 Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.