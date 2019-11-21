Вартість будівництва Шулявського моста зросла на третину: у Кличка назвали причину



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Будівництво Шулявського шляхопроводу триває цілодобово

Обсяг будівельних робіт за договором не змінився

Київська міська держадміністрація виділила додаткові кошти на реконструкцію Шулявського шляхопроводу.

У жовтні 2019 року вартість договору збільшили додатковою угодою на 227,67 млн грн. Отже, реконструкція подорожчала на третину – до 814,52 млн грн.

У листопаді ТОВ «Північно-український будівельний альянс» отримало 88,52 млн грн із 227,67 млн грн, додатково виділених. Про це пишуть «Наші гроші».

Обсяг будівельних робіт за договором не змінився, про що сказано в додатковій угоді.

Коментуючи цю інформацію, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник зазначив, що є об’єктивні причини для зростання кошторисної вартості.

«Наразі у ЗМІ піднімається хвиля необґрунтованих звинувачень щодо будівництва розв’язки на Шулявці. Так, кошторисна вартість дійсно зросла, це не новина, і це підтверджено ДП «Укрдержекспертиза», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Поворозник назвав причини:

вартість металоконструкцій балок прогонових будов збільшилася з 75,2 млн грн до 122 млн грн, а металевих конструкцій риштувань опор з 32,5 млн грн до 39,4 млн грн;

зросла заробітна плата працівників столичних комунальних підприємств – з 7500 грн до 11000 грн.

«Так, проєкт перезатверджено розпорядженням КМДА, бо така процедура. Так, як і на будь-якому великому будівельному об’єкті бувають збої в роботі, проте міст будується, роботи йдуть активно і вдень і вночі. І, так, автомобільний рух Шулявським мостом запустимо до кінця року. Ми прозорі у видатках, ми відкриті для спілкування з пресою», - підкреслив Поворозник.

Раніше радник мера Києва, кризовий менеджер Максим Бахматов гарантував, що до кінця цього року буде завершена реконструкція Шулявського шляхопроводу і його відкриють для руху транспорту.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня 2019 року на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

26 вересня Кличко повідомив, що відкрити новий Шулявський шляхопровід планують до кінця 2019 року.

8 жовтня у КМДА повідомили, що зведення Шулявського шляхопроводу переходить в активну фазу.

29 жовтня Кличко повідомив, що будівельні роботи тривають на всіх ділянках реконструкції Шулявського шляхопроводу.

В інтерв’ю «Главкому» Кличко розповів, що Шулявський міст коштуватиме бюджету майже 1 мільярд гривень.