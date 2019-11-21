У київській мерії заперечують видачу дозволу на будівництво ТРЦ на місці ринку «Петрівка»



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У КМДА пояснили, що містобудівні умови і обмеження не є дозволом на будівництво

У Київській міській державній адміністрації не видавали дозвіл на будівництво ТРЦ «Петрівка». Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, замовнику ТОВ «Б.В.» надані містобудівні умови та обмеження (МУО) для проєктування об’єкта будівництва на вул. Вербовій, 21, 23 в Оболонському районі від 3 жовтня 2019 № 1248 для будівництва торговельно-громадського центру «Петрівка».

«Поясню: містобудівні умови і обмеження – це виключно вихідні дані для проєктування, які не є дозволом на будівництво. Документом визначено граничну висоту проєктування 25 метрів. Остаточна ж висота буде визначена проєктною документацією з урахуванням рішень детального плану територій (ДПТ). Проєктними ж пропозиціями відповідного ДТП в межах вул. Вербова, Куренівська, Богатирська, Московський просп. Набережно-Рибальська, залізнична колія (затвердженого 14.07.2016 №727/727) техніко-економічні показники ТЦ «Петрівка» на вул. Вербовій, 21, 23 визначають поверховість у 2, 3, 5 поверхів», – зазначив Поворозник.

Він підтвердив, що ця ділянка у 2004 році рішенням Київради передана в оренду ТОВ «Солідарність». У березні ж 2010 року Київрада змінила в договорі оренди ТОВ «Солідарність» на ТОВ «Б.В.». Строк оренди земельної ділянки – 25 років, тобто до 2035 року.

«Проєктування ТРЦ планується на земельній ділянці площею 0,9899 га, проте проєктна документація до Департаменту містобудування та архітектури не надавалась», – підкреслив Поворозник.

Відповідно до закону «Про регулювання містобудівної діяльності», містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки – документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об’єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією.