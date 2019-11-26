Будівництво Шулявського моста пришвидшилося: з’явилися нові фото та відео



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Будуються заїзди на міст та з’їзди Фото: Павло Авдокушин, Facebook

Шляхопровід почав будуватися вражаючими темпами

Роботи на будівництві нового Шулявського шляхопроводу не припиняються ні вдень, ні вночі. Темпи робіт вражають.

Про це повідомив незалежний міський оглядач Павло Авдокушин на своїй сторінці у Facebook.

«Так швидко і такою кількістю робочих цей шляхопровід не будувався навіть в кращі часи його спорудження!» - написав він після відвідування Шулявки 24 листопада.

Авдокушин розповів, що майже зібраний здвоєний проліт 0-2 і готується майданчик для його перевезення.

На 99% готові підпірні стіни на вул. Гетьмана. На вул. Довженка залитий перший ростверк підпірної стіни.

Авдокушин оприлюднив фото і відео з місця будівництва Шулявського шляхопроводу.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня 2019 року на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

26 вересня Кличко повідомив, що відкрити новий Шулявський шляхопровід планують до кінця 2019 року.

8 жовтня у КМДА повідомили, що зведення Шулявського шляхопроводу переходить в активну фазу.

29 жовтня Кличко повідомив, що будівельні роботи тривають на всіх ділянках реконструкції Шулявського шляхопроводу.

В інтерв’ю «Главкому» Кличко розповів, що Шулявський міст коштуватиме бюджету майже 1 мільярд гривень.

Радник мера Києва, кризовий менеджер Максим Бахматов гарантував, що до кінця цього року буде завершена реконструкція Шулявського шляхопроводу і його відкриють для руху транспорту.