Столична влада одягне інспекторів з паркування за 1,2 млн грн



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Наразі на вулицях столиці працюють близько десятка інспекторів з паркування Фото: Дмитро Давтян, Facebook

У Києві з’явиться близько сотні інспекторів із паркування до кінця року

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами депутати підтримали проект рішення, відповідно до якого місто має забезпечити інспекторів з паркування спеціальним одягом.

Передбачається, що затвердити опис та зразки відповідного спецодягу має Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА). З міського бюджету на забезпечення інспекторів з паркування зимовою та літньою формою, а також посвідченнями заплановано виділити 1,2 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Київради.

«Зараз, на початковому етапі, на вулицях столиці працюють близько десятка інспекторів з паркування. Контролюють вони переважно Печерський, Шевченківський та Голосіївський райони Києва. До кінця року спеціалістів має побільшати в кілька разів. Тоді матимемо повне охоплення міста. Наразі інспектори фіксують за допомогою сертифікованого обладнання порушення правил зупинки, стоянки, паркування автівок і виписують штрафи. На черзі третій етап – здійснення тимчасового затримання транспортного засобу», - зазначив голова постійної комісії Київради з питань транспорту Олексій Окопний.

Нагадаємо, згідно із рішенням Київської міської ради «Про уповноваження посадових осіб (інспекторів з паркування) Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА)», у столиці загалом працюватиме близько 100 інспекторів.

Проект рішення мають винести на одне із пленарних засідань Київради.

Нагадаємо, з 26 квітня на вулицях Києва у тестовому режимі почали працювати інспектори з паркування.

1 жовтня минулого року Київська міська державна адміністрація оголосила конкурс на посади інспектора з паркування. Орієнтовна зарплата інспекторів - 10 тисяч гривень.

Станом на середину квітня в Києві налічувалося тільки 10 інспекторів, які повинні притягати порушників до відповідальності.